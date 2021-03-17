МИД РФ: Решение Лондона нарастить ядерный потенциал угрожает мировой стабильности

Решение властей Великобритании нарастить свой ядерный потенциал ничем не мотивировано и создает угрозу мировой стабильности. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Это решение является немотивированным, политически вредным, если не сказать ущербным с точки зрения задачи укрепления международной стабильности и безопасности​​​", - заявил дипломат РИА Новости. Своей новой оборонной стратегией Лондон, ближайший союзник Вашингтона, наносит "серьезный удар по самой концепции контроля над вооружениями", отметил Рябков.

По мнению замминистра, последние действия властей Соединенного Королевства являются абсурдными, они никак не связаны с реальным положением дел.

Рябков также подчеркнул, что Москва учтет 40-процентное скачкообразное наращивание Британией арсенала ядерных боезарядов при планировании своей дальнейшей политики.

Напомним, накануне правительство Великобритании представило новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет. Главными угрозами в ней названы Китай и Россия. В документе сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала (до 260 боезарядов), рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством.