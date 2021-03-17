Новости

Санавиация доставила в больницу пострадавших в ДТП в Подмосковье 13:45
Премьер Беларуси заявил о поддержке всех форм обучения талантливой молодежи 13:45
В СФ предложили включить соревнования по стрельбе в программу дней субъектов 13:43
В пандемию погибли двадцать шесть сотрудников Эрмитажа 13:42
Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России 13:32
Решение о снижении платы за обучение в вузах примут в апреле 13:29
Ольга Любимова: "Евровидение" не имеет отношения к культуре 13:26
Глава Калмыкии возглавил Федерацию кикбоксинга России 13:25
Сгоревший памятник в Татарстане по документам был огнеупорным 13:19
Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Шикунове 13:15
ВЦИОМ: Менее трети россиян знают, кто отменил крепостное право 13:14
Родственники пропавшего немецкого миллиардера объявили его погибшим 13:13
В Эстонии зафиксировано два случая тромбоза после прививки от коронавируса 13:11
Следствие просит арестовать члена исполкома ОКР Алексея Власенко 12:56
Минсельхоз предложил зафиксировать цены на минудобрения до 1 июля 12:53
Песков: Правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо 12:51
Число инспекторов заповедников возрастет вдвое 12:48
Водителей предложили штрафовать за высадку детей-безбилетников 12:43
Понятие "музей" предложили ввести на государственном уровне 12:41
МИД РФ: Решение Лондона нарастить ядерный потенциал угрожает мировой стабильности 12:39
Государство поможет регионам закупить контейнеры для сбора отходов 12:26
В России впервые с октября выявили менее 9 тысяч заражений COVID-19 за сутки 12:24
Камбербэтч сыграет боевого мага у режиссера "Мира Юрского периода" 12:17
В Находке в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 6 человек 12:11
В Минприроды разработали закон о вторичных материальных ресурсах 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 12:39
Рубрика: В мире

МИД РФ: Решение Лондона нарастить ядерный потенциал угрожает мировой стабильности

Текст: Юрий Когалов

Решение властей Великобритании нарастить свой ядерный потенциал ничем не мотивировано и создает угрозу мировой стабильности. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

МИД: РФ требует от США не мешать работе комиссии ООН по разоружению

"Это решение является немотивированным, политически вредным, если не сказать ущербным с точки зрения задачи укрепления международной стабильности и безопасности​​​", - заявил дипломат РИА Новости. Своей новой оборонной стратегией Лондон, ближайший союзник Вашингтона, наносит "серьезный удар по самой концепции контроля над вооружениями", отметил Рябков.

По мнению замминистра, последние действия властей Соединенного Королевства являются абсурдными, они никак не связаны с реальным положением дел.

Рябков также подчеркнул, что Москва учтет 40-процентное скачкообразное наращивание Британией арсенала ядерных боезарядов при планировании своей дальнейшей политики.

Напомним, накануне правительство Великобритании представило новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет. Главными угрозами в ней названы Китай и Россия. В документе сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала (до 260 боезарядов), рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством.

В мире Европа Великобритания Правительство МИД Ядерная безопасность

Главное сегодня

МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет
"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта
Косачев избран вице-спикером Совфеда
Пресненский суд арестовал на два месяца президента ООО "ФСБ" Першина
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США