Минздрав Словакии призвал продлить в стране режим ЧС

Министерство здравоохранения Словакии настаивает на продлении из-за коронавируса режима чрезвычайной ситуации, срок действия которого истекает 19 марта. Об этом сообщает Словацкое радио, ссылаясь на и.о. министра здравоохранения Эдуарда Гегера.

По его словам, эпидемическая ситуация в Словакии за последнюю неделю стабилизировалась, и нет необходимости останавливать промышленные предприятия. "Однако совершенно необходимо продолжить после 19 марта действие режима ЧС и жестких социальных ограничений", - цитирует ТАСС Гегера.

За время пандемии в Словакии коронавирусом заразились 339 538 человек. От осложнений скончались 8 669 жителей. В стране сейчас закрыты предприятия оказания бытовых услуг и большинство магазинов, действует комендантский час, ограничено передвижение между районами, а ношение респираторов является обязательным. Для всех прибывающих в Словакию предусмотрена обязательная двухнедельная самоизоляция.