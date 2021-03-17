Симфонический оркестр "Русская Филармония" в честь своего 20-летия покажет шоу "Безумные танцы", Tango Banda расскажет о любви на языке самого страстного в мире танца, Юрий Башмет представит "музыку страны, которой нет", а Элисо Вирсаладзе сыграет в честь Рихтера и Бетховена одновременно.

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" (дирижер Фабио Мастранджело), Дарья Зыкова, Инна Свечникова и Николай Пантюхин.

Что играет: Музыкальное гала-шоу "Безумные танцы".

Почему идти: 20 лет назад Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" дал первый концерт в Большом зале Консерватории. С тех пор коллектив под руководством своего бессменного директора Гаянэ Шиладжян с энтузиазмом исполняет музыку разных эпох и стилей, иногда усиливая впечатление публики мультимедийными шоу. Сотни концертов, более десятка оригинальных программ, признание публики в России и за рубежом - "Русская Филармония" встречает юбилей в статусе заметного явления музыкальной жизни. В честь своего 20-летия оркестр покажет шоу "Безумные танцы": прозвучат мелодии, которые ассоциируются с танцевальными ритмами - "Либертанго" Пьяццоллы, "Танец с саблями" Хачатуряна, "Чардаш" Монти, "Сиртаки" Теодоракиса, "Канкан" Оффенбаха и другие хиты.

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 20 марта; 1 000 - 3 500 руб.

Фото: ООО "ПМ13-ПРОДЖЕКТ"

Кто играет: Tango Banda.

Что играет: Музыкально-танцевальное шоу.

Почему идти: Шоу "Биение. Сердце. Биение" расскажет несколько историй любви на языке самого страстного в мире танца - танго. Тончайшие нюансы романтических отношений между мужчиной и женщиной передаст Tango Banda - лучшие тангейро страны, чемпионы России и Европы, призеры международных соревнований, звезды телепроекта "Танцы на ТНТ". Однако "Биение. Сердце. Биение" - не просто танцевальное шоу, а полноценный музыкальный спектакль со своими сюжетными линиями и вокальными номерами. Спектакль, который заставит сердца зрителей биться в едином ритме - ритме танго.

Где, когда, сколько: Вегас Сити Холл; 18 марта; 600 - 7 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, солисты Михаил Фейман, Константин Емельянов, Владислав Лаврик.

Что играет: Г. Свиридов - Камерная симфония для струнного оркестра, Д. Шостакович - Концерт №1 для фортепиано, трубы и струнного оркестра, Камерная симфония для струнного оркестра, М. Вайнберг - Концертино для скрипки и струнного оркестра.

Почему идти: "Музыка страны, которой нет" - так назвал Юрий Башмет свой проект, посвященный сочинениям советских композиторов середины ХХ века. Поразительная по духовной мощи Камерная симфония Г. Свиридова, самое исполняемое произведение Д. Шостаковича "Памяти жертв фашизма и войны" и его же пронзительный Концерт для фортепиано с оркестром № 1 и в завершение программы Концертино для скрипки и струнного оркестра М. Вайнберга - образец самобытного таланта забытого на полвека композитора-философа. Трагическую и в то же время прекрасную музыку будет иллюстрировать на концерте в "Зарядье" один из лучших мастеров песочной анимации в мире Артур Кириллов.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 22 марта; 700 - 2 500 руб.

Фото: ФГБОУ ВО "Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского"

Кто играет: Элисо Вирсаладзе, Концертный симфонический оркестр Московской консерватории (дирижер Анатолий Левин).

Что играет: Л. ван Бетховен - Концерт № 4 для фортепиано с оркестром, Р. Шуман - Симфония № 4.

Почему идти: Традиционный вечер в БЗК, посвящённый дню рождения выпускника Московской консерватории, великого мастера черно-белых клавиш Святослава Рихтера в этом году будет связан с еще одной мемориальной темой - 250-летием со дня рождения Бетховена. К творчеству одного из столпов европейской культуры Рихтер относился с особым пиететом: в репертуаре маэстро были почти все его клавирные произведения. На этот раз Фортепианный концерт № 4 Бетховена прозвучит в исполнении Элисо Вирсаладзе, умеющей, в полном соответствии со словами Г. Нейгауза, "не пролить по дороге из-за кулис на эстраду ни капли драгоценной взволнованности...".

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 20 марта; 300 - 600 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Дмитрий Шишкин.

Что играет: А. Скрябин - Соната-фантазия для фортепиано №2, Н. Метнер - Шесть сказок, С. Прокофьев - Четыре этюда для фортепиано, Р. Шуман - Симфонические этюды для фортепиано, Ф. Шуберт - Ф. Лист - Вальс-каприс №6 из цикла "Венские вечера".

Почему идти: "Дмитрий Шишкин - серьезный и преданный своему делу пианист, в исполнительской манере которого отражаются лучшие традиции русской фортепианной школы, - писал об этом молодом исполнителе Евгений Кисин, отмечая высокий профессионализм лауреата конкурсов им. П.И. Чайковского в Москве, конкурса Ферруччо Бузони в Больцано, Королевы Елизаветы в Брюсселе и т.д. Столь внушительный список наград Дмитрия Шишкина подогревает интерес к первому сольному концерту 28-летнего пианиста в зале "Зарядье". Чему, кстати, в немалой степени способствует и программа: когда еще мы услышим, например, Шесть сказок Николая Метнера?

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 20 марта; 500 - 1 800 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Государственный академический камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина, солист Константин Волостнов.

Что играет: Г.Ф. Гендель - Концерт для органа, струнных и basso continuo, А. Пярт - "Коллаж на тему B- A- C- H" для струнных, гобоя, клавесина и фортепиано, И. С. Бах - Концерт для клавира, струнных и basso continuo, М. Брух - "Кол Нидрей" - адажио для виолончели с оркестром (переложение для гобоя с оркестром), М.Э. Босси - Концерт для органа, струнных, валторн и литавр.

Почему идти: На замену не приехавшему в Москву по понятным причинам немецкому органисту Вольфгангу Цереру выйдет Константин Волостнов - и это вполне достойный вариант. Планируемая изначально программа также изменилась: вместо концертов для органа с оркестром Райнбергера, Гайдна и Баха прозвучит оживленное генделевское барокко, полный небесной гармонии коллаж-посвящение Пярта, хорошо известное адажио "Кол Нидрей" Бруха в переложении для гобоя и мало кому знакомый опус итальянского композитора Босси.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 20 марта; 800 - 1 500 руб.