Песков объяснил действия Роскомнадзора в отношении Twitter

Роскомнадзор действует в строгом соответствии с законом в отношении Twitter, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это надзорное ведомство. Надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами РФ, не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать", - пояснил Песков. "Они ведут действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов в случае, если они от этого демонстративно отказываются", - подчеркнул он.

На вопрос, согласовывает ли Роскомнадзор такие действия с администрацией президента, пресс-секретарь главы государства заявил, что, безусловно, ведомство информирует о них.

"Роскомнадзор выполняет свои обязанности в данном случае. Это его функция", - подчеркнул Песков.

"Невозможно представить, чтобы любая компания, неважно какого размера в сфере IT и соцсетей, действовала бы в нарушение закона РФ", - сказал пресс-секретарь президента. Это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельность, уточнил он.