Пикапы GM станут более прожорливыми из-за дефицита чипов

Мировой дефицит полупроводниковых чипов продолжает создавать трудности для автопрома. Из-за этой проблемы концерн General Motors временно удалил из конструкции бензинового V8 модуль деактивации части цилиндров Active Fuel Management (AFM), который позволяет экономить топливо.

Специального блока лишился 5,3-литровый мотор семейства Ecotec3, его устанавливают на популярные в США и Канаде полноразмерные пикапы Chevrolet Silverado / GMC Sierra.

AFM работает в автоматическом режиме и отключает до четырех цилиндров при низкой нагрузке двигателя. Это делает пикап экономичнее примерно на 10%. Без него автомобиль моментально становится более прожорливым.

GM серийно применяет систему деактивации цилиндров на некоторых бензиновых моторах уже 40 лет - с 1981 года.

Ранее сообщалось, что в краткосрочной перспективе российский автопром также может столкнуться с этой проблемой.

Нехватка чипов была спровоцирована снижением выпуска на фоне коронавирусного кризиса в 2020 году. Однако спрос на компоненты со стороны компаний автопрома восстановился быстрее, чем ожидалось, - поставщики чипов не успели подстроиться.