Попова: Британский штамм COVID попал в Россию из ОАЭ и стран Европы

Все случаи заражения британским штаммом коронавируса в РФ - результат "завоза" из Европы и ОАЭ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На сегодняшний день зафиксированы 28 таких случаев.

"Два случая выявления южноафриканского штамма, они были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южно-Африканскую республику, а в другом случае - Занзибар, - рассказала Попова в эфире телеканала "Россия-1". - А британский штамм - чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа, из европейских стран несколько случаев таких завозов мы тоже видим".

По ее словам, тяжелых случаев с этими штаммами не отмечается.

"Пока у нас нет тяжело заболевших штаммами, ни 28 человек, которые привезли в РФ "британский" штамм, выявленные здесь, ни два человека, которые привезли "южноафриканский" штамм, тяжелой клиникой пока, к счастью, не проявилось это заболевание у них", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

В связи с распространением новых штаммов в Европе она порекомендовала россиянам воздержаться от поездок заграницу на майские праздники.

"Мне кажется, планируя свои праздничные дни, майские или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны", - сказал Анна Попова.