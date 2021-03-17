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17.03.2021 20:54
Рубрика: Общество

Попова: Британский штамм COVID попал в Россию из ОАЭ и стран Европы

Все случаи заражения британским штаммом коронавируса в РФ - результат "завоза" из Европы и ОАЭ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На сегодняшний день зафиксированы 28 таких случаев.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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"Два случая выявления южноафриканского штамма, они были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южно-Африканскую республику, а в другом случае - Занзибар, - рассказала Попова в эфире телеканала "Россия-1". - А британский штамм - чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа, из европейских стран несколько случаев таких завозов мы тоже видим".

По ее словам, тяжелых случаев с этими штаммами не отмечается.

"Пока у нас нет тяжело заболевших штаммами, ни 28 человек, которые привезли в РФ "британский" штамм, выявленные здесь, ни два человека, которые привезли "южноафриканский" штамм, тяжелой клиникой пока, к счастью, не проявилось это заболевание у них", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

В связи с распространением новых штаммов в Европе она порекомендовала россиянам воздержаться от поездок заграницу на майские праздники.

"Мне кажется, планируя свои праздничные дни, майские или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны", - сказал Анна Попова.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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