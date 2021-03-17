Представляем чудом уцелевшие картины Александра Бучкури, расстрелянного фашистами

Июль 1942 года. Воронеж. По распоряжению немцев жители должны в течение 24 часов оставить оккупированную часть города. Тех, кто не может идти, расстреливают на месте. Среди уходивших - 72-летний Александр Алексеевич Бучкури с женой, которую он поддерживает под руку. Высокий, он очень выделялся в толпе...

Мы никогда не узнаем, на каком километре дороги их расстреляли.

А. Бучкури. Автопортрет. 1941 год.

Дом и мастерская Бучкури были сожжены. Большая часть творений художника бесследно исчезла. Говорят, он закапывал свои произведения в саду, но после войны была обнаружена лишь малая часть тайников. Картины жены-художницы найти не удалось.

Девушка в парчовом наряде (портрет будущей жены Вассы Епифановой). 1904 год.

Ученик Репина

Он родился 18 ноября 1870 года в слободе Бутурлиновке Воронежской губернии. Рисование стало страстью с раннего детства. В доме отчима была хорошая библиотека, мальчик увлеченно срисовывал карандашом картинки из иллюстрированных журналов. Пробовал рисовать с натуры. Первая "модель", соседская лошадь, никак не хотела помещаться на листе...

Девушка в красной кофте. 1911 год.

В 1888 году в Воронеже, куда перебралась семья, проходила выставка "передвижников". Репин, Шишкин, Крамской очаровали, привели в восторг. Юноша целыми днями простаивал у полотен, пытаясь разгадать секреты мастеров. Через десять лет, приехав поступать в петербургскую Академию художеств, он придет к Репину и попросится к нему в ученики. Через год Бучкури подаст заявление в Высшее художественное училище Академии с просьбой принять его "вольнослушателем в мастерскую профессора И.Е. Репина" и на его заявлении мэтр напишет: "Согласен принять".

Позднее скажет: "...он отличный художник, и я горжусь таким моим бывшим учеником".

У цирка. 1936 год.

Праздник и Смута

В родные места Александр Бучкури вернется уже семейным человеком. Жена, Васса Иосифовна Епифанова, дочь воронежского купца, тоже училась у Репина в Академии художеств, получив звание художника за картину "Минувшее". Летнюю мастерскую супруги устроили в селе Подгорном близ Воронежа. Работа в мастерской, прогулки в полях, друзья, новые знакомства, преподавание в Воронежской бесплатной рисовальной школе... Душа наполняется впечатлениями, дает импульс творчеству - что еще нужно художнику! Его образы поражают яркостью, зримостью, глубиной. Он хорошо чувствует народные типы, уличную тему. Выросший в слободе, прекрасно знаком с тяжелым бытом крестьянок, но изображает их в редкие праздники, нарядных, веселых. Одна из лучших его картин - "Свадебный поезд" (с. 4), впервые экспонировалась на Весенней выставке в Петербурге в 1914 году.

А потом в жизнь художника ворвалась Смута.

В Воронеже разрушена верфь Петра I, сгорело здание бывшего Дворянского собрания, сильно пострадали в огне Гражданской войны прекрасные здания Митрофанова монастыря - архиерейский дом и библиотека братства, построенные по проекту знаменитого Кваренги. Ужасы революции, кровь, голод - все это прошло через сердце художника. Бучкури забывался, только уходя в мир искусства.

Портрет крестьянской девушки. 1919 год.

Улица Художника

Сегодня недалеко от Покровского собора начинается и идет далеко вниз улица имени Бучкури. В залах Воронежского художественного музея висят несколько его картин. Да, он научился быть благоразумным. В 1920-е годы работал в Художественно-промышленном изотехникуме. В 1933-м трудился над организацией Союза художников Центрально-Черноземной области. Много учеников.

Но был ли он доволен собой? Взгляните на его предвоенный "Автопортрет", который так и остался неоконченным...