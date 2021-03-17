Приостановлена поддержка экспорта сахара и подсолнечного масла

Приостановлено предоставление компенсации части затрат на транспортировку для экспорта отдельного продовольствия - сахара, картофеля, гречихи, подсолнечного масла и зерна, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании аграрного комитета Госдумы 17 марта.

На эти товары цены на внутреннем рынке существенно выросли с начала прошлого года. Правительство ранее уже предприняло ряд мер для их стабилизации, напомнил министр. По сахару и подсолнечному маслу были зафиксированы цены в опте и рознице. А по зерновым, масличным были введены ограничения на экспорт в виде квот и экспортных пошлин.

"Пошлины имеют в первую очередь регулирующую, а не фискальную цель. Собранные средства будут возвращаться сельхозтоваропроизводителям в виде господдержки пропорционально объемам производства. Конечно, это поможет поддержать рентабельность производства", - подчеркнул министр.

Кроме того, для стабилизации цен на сахар в новом сезоне Минсельхоз планирует увеличить посевные площади под сахарной свеклой на 15%. Это позволит выпустить 5,9 млн тонн сахара, что закроет потребности страны. Также для сохранения объемов производства прорабатывается вопрос компенсации затрат на 1 литр произведенного и реализованного бутилированного подсолнечного масла, добавил Патрушев. Также в этом году Минсельхозу дополнительно выделено 4,7 млрд рублей для поддержки хлебопекарной и мукомольной отраслей. Эти средства уже распределены между регионами. Ряд дополнительных мер поддержки предусмотрен для птицеводческих предприятий.