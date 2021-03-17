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17.03.2021 15:19
Рубрика: Власть

Путин поручил рассматривать в приоритетном порядке обращения семей с детьми

Текст: Кира Латухина

На особом контроле должны оставаться вопросы поддержки многодетных семей, семей с низкими доходами, детей-сирот и матерей, которые одни воспитывают детей, заявил президент на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Фото: Иван Лексунин/РГ
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"Надо незамедлительно реагировать на неправомерное удержание положенных людям пособий, компенсаций, других видов материальной помощи", - потребовал Владимир Путин.

Среди безусловных приоритетов - охрана прав несовершеннолетних, сказал президент. "Нарушений здесь по-прежнему немало, поэтому обращения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, опекунов детей-сирот прошу рассматривать в первоочередном порядке, привлекать к их решению власти регионов, муниципалитетов и, безусловно, опираться на общественные организации", - заключил он.

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Президент Правительство Генпрокуратура

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