Юбилейный, пятнадцатый по счету, Международный авиационно-космический салон пройдет, как обычно, на территории аэродромного комплекса ЛИИ им М.М. Громова.

В официальных сообщениях его организаторов подчеркивается, что все мероприятия МАКС-2021, где обычно собираются сотни тысяч гостей, планируются с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мирового опыта проведения крупных событий в условиях пандемии.

Кстати сказать, в 2020 году было отменено авиашоу в британском Фарнборо. И уже известно, что из-за коронавируса в 2021 году не будет проведен и крупнейший в мире французский авиасалон в Ле Бурже.

Как ожидается, на МАКС-2021 впервые будет показано немало новинок. Международные авиационно-космические салоны проводятся в России с 1993 года. Они проходят под патронатом президента РФ и, как правило, при его личном участии. Организаторами МАКС-2021 являются минпромторг и госкорпорация "Ростех", устроителем - АО "Авиасалон". Наш МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget, Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие.

К освещению главной аэрокосмической выставки года ее организаторы приглашают всех журналистов, представляющих российские и международные средства массовой информации.

С их стороны, как заявляется, будет сделано все возможное, чтобы обеспечить представителям СМИ самые комфортные условия работы как в преддверии мероприятия, так и в дни проведения МАКС.

"Российская газета" традиционно освещает работу всех МАКСов очень подробно.