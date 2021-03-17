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17.03.2021,  
20:05
Текст:  Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8408)

Взлет по графику

Юбилейный, пятнадцатый по счету, Международный авиационно-космический салон пройдет, как обычно, на территории аэродромного комплекса ЛИИ им М.М. Громова.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В официальных сообщениях его организаторов подчеркивается, что все мероприятия МАКС-2021, где обычно собираются сотни тысяч гостей, планируются с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мирового опыта проведения крупных событий в условиях пандемии.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Кстати сказать, в 2020 году было отменено авиашоу в британском Фарнборо. И уже известно, что из-за коронавируса в 2021 году не будет проведен и крупнейший в мире французский авиасалон в Ле Бурже.

Как ожидается, на МАКС-2021 впервые будет показано немало новинок. Международные авиационно-космические салоны проводятся в России с 1993 года. Они проходят под патронатом президента РФ и, как правило, при его личном участии. Организаторами МАКС-2021 являются минпромторг и госкорпорация "Ростех", устроителем - АО "Авиасалон". Наш МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget, Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие.

К освещению главной аэрокосмической выставки года ее организаторы приглашают всех журналистов, представляющих российские и международные средства массовой информации.

С их стороны, как заявляется, будет сделано все возможное, чтобы обеспечить представителям СМИ самые комфортные условия работы как в преддверии мероприятия, так и в дни проведения МАКС.

"Российская газета" традиционно освещает работу всех МАКСов очень подробно.

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