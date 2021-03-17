Ефимов: В Москве уровень безработицы составляет менее 1%

Уровень безработицы в Москве составляет меньше 1%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он выступал на Международном онлайн-форуме "COVID-19 vs экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов".

"В пике у нас была безработица около 3%. На сегодняшний момент безработица ниже 1%. Общая занятость в столице составляет 7,3-7,4 млн человек. В терминах экономки безработица у нас отсутствует", - цитирует Ефимова агентство РИАМО.