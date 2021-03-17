Санавиация доставила в больницу пострадавших в ДТП в Подмосковье

В крупной аварии на Симферопольском шоссе в Подмосковье пострадали два человека. Санитарной авиацией их доставили в больницу. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, в ДТП попали КамАЗ и две легковушки-иномарки. Авария произошла на 25 км Симферопольского шоссе. На место происшествия были отправлены силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе ПСО 309 ГКУ ПСЦ и дежурная смена спасателей Московского авиационного центра.

"В одной из машин оказались зажаты мужчина и женщина с травмами различной степени тяжести, - рассказывает старший дежурной смены, спасатель Московского авиацентра Антон Русанов. - Мы оцепили место ДТП, стабилизировали автомобиль, отключили АКБ. Совместно с коллегами из ПСО 309 деблокировали пострадавших и оказали им первую помощь. После передали мужчину и женщину областной санавиации".

На месте аварии в настоящий момент работают спецслужбы.