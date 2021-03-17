В Москве осудили последнего фигуранта дела "Воентелекома"

В Москве на 4 года осужден последний фигурант громкого дела "Воентелекома". Он скрывался от следствия больше 10 лет.

Расследование вело Главное военное следственное управление Следственного комитета. Теперь его доказательства принял суд и сегодня вынес приговор бывшему первому заместителю начальника Центра анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств Федерального государственного унитарного предприятия "Воентелеком" полковнику запаса Сергею Лучанинову.

Полковник признан виновным в мошенничестве, "совершенном организованной группой, в особо крупном размере".

Корреспонденту "РГ" в СК рассказали, что на протяжении 2005-2007 годов полковники запаса бывшие начальник Центра анализа "Воентелеком" Дмитрий Фунтов, его первый заместитель Сергей Лучанинов и заместитель Валерий Смольников, а также председатель Бюро автономной некоммерческой организации "Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии" Зигмунд Федукович и экономист этой организации Юрий Величко разработали и реализовали преступную схему. В итоге "Воентелеком" перечислил на счет Центра прикладных проблем, зарегистрированного в Воронеже, больше 211,8 миллиона рублей.

Судя по документам эти миллионы были уплачены якобы за "проведение исследований и расчетов электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств военного и гражданского назначения". Но, как установили военные следователи, ни Центр, ни привлеченные им контрагенты не имели специалистов, способных выполнить такие расчеты, и доступа к соответствующей секретной информации у них так же не было. Деньги, перечисленные за фиктивно выполненную работу, члены преступного сообщества обналичили и похитили.

В октябре 2011 года Московский гарнизонный военный суд признал Смольникова, Федуковича и Величко виновными в особо крупном мошенничестве, а Федуковича и Величко еще и виновными в "легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения".

Решением суда Федуковичу и Смольникову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 3 года. Учитывая состояние здоровья Величко, суд приговорил его к 5 годам условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных штраф: с Федуковича - 700 тысяч рублей, Смольникова и Величко - по 500 тысяч рублей с каждого, а также в полном объеме удовлетворил иск "Воентелекома" о взыскании с осужденных причиненного ущерба. В связи с тем, что Лучанинов и Фунтов скрылись от следствия, каждый из них был объявлен в федеральный, а в последствии - в международный розыск.

В 2018 году Интерпол уведомил российскую сторону о задержании Фунтова в Хорватии. По её территории он перемещался с паспортом гражданина Румынии, оформленным на чужую фамилию. Пока решался вопрос об экстрадиции в Российскую Федерацию, обвиняемый покончил жизнь самоубийством. На этом основании и в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства уголовное преследование в его отношении было прекращено, сказали в СК.

16 января 2020 года следователи установили местонахождение Лучанинова. Во время задержания у мужчины не оказалось при себе никаких документов. Его личность установили по отпечаткам пальцев. Он долго жил под чужой фамилией. Решением Ялтинского городского суда Республики Крым Лучанинов арестован и помещен под стражу. Вынесено постановление о его этапировании в Москву.

Сегодня решением Преображенского суда Москвы Лучанинову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.