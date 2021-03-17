В Тульской области семья погибла от отравления газом

В Тульской области семья из трех человек отравилась угарным газом. По данному факту СК по региону возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщает сайт ведомства.

Трагедия произошла в городе Болохово в одном из домов на улице Советской. В квартире были найдены тела трех человек - двух женщин и мужчины. В помещении обнаружилось большое скопление угарного газа.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе прокуратуры области, днем дочка погибших, вернувшись из школы, не смогла открыть входную дверь. Когда все же удалось попасть в квартиру, выяснилось, что родители девочки и бабушка скончались. Вместе с людьми погибли также собака и кошка.

На месте работает следственно-оперативная группа в составе руководителей отдела криминалистики и территориального следственного отдела, сотрудников следственного отдела и криминалистов. На место происшествия также выехал исполняющий обязанности прокурора Тульской области Антон Шелепанов.

Проводится осмотр места происшествия. Газовое оборудование изучат эксперты на предмет его работоспособности, назначена также судмедэкспертиза.

Проверку обслуживания газового оборудования сотрудниками газовой службы и управляющей компании одновременно проводит прокуратура. В надзорном ведомстве также поставлены на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственным органом.