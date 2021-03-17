Новости

Вяльбе сравнила невесту лыжника Большунова с женой декабриста 15:57
Путин потребовал пресечь вывод из РФ цифровых финансовых активов 15:56
Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея 15:47
Путин призвал следить за картельными сговорами 15:39
Два столичных легкоатлетических турнира вошли в ТОП-15 рейтинга World Athletics 15:39
Путин поручил проанализировать причины снижения раскрываемости преступлений 15:35
Законопроект об отечественных "зеленых" продуктах принят в первом чтении 15:32
В Доме кино покажут фильм о пленении СБУ двоих российских моряков 15:30
Путин требует законных и справедливых приговоров суда 15:28
Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в России 15:21
Путин поручил рассматривать в приоритетном порядке обращения семей с детьми 15:19
На платформе "Смотрим" появились фильмы, доступ к которым ограничил YouTube 15:17
В Тульской области семья погибла от отравления газом 15:16
Москвичи обсудят благоустройство Крутицкой набережной 15:15
Дело о резонансном убийстве кемеровской студентки вернули прокурору 15:10
Силуанов рассказал о новых правилах инвестирования из ФНБ 15:07
Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ 15:01
В Челябинске завели дело о хищении 16,5 млн рублей при ремонте театра 14:59
Путин поручил Генпрокуратуре продолжать следить за рынком труда 14:57
Курс доллара поднялся до 74 рублей на фоне заявлений Байдена 14:57
Матвиенко поддержала предложение о запрете неперерабатываемого пластика 14:42
Украина планирует продать 25 тюрем с аукциона 14:15
В каких регионах дачи выросли в цене 14:07
Хардкорный Ургант: на Первом канале остроумно спародировали Найшуллера 14:01
Фрегат НАТО зашел в Черное море 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 15:16
Рубрика: Происшествия

В Тульской области семья погибла от отравления газом

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области семья из трех человек отравилась угарным газом. По данному факту СК по региону возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщает сайт ведомства.

Главу фирмы-поставщика салатов задержали после отравлений в Красноярске

Трагедия произошла в городе Болохово в одном из домов на улице Советской. В квартире были найдены тела трех человек - двух женщин и мужчины. В помещении обнаружилось большое скопление угарного газа.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе прокуратуры области, днем дочка погибших, вернувшись из школы, не смогла открыть входную дверь. Когда все же удалось попасть в квартиру, выяснилось, что родители девочки и бабушка скончались. Вместе с людьми погибли также собака и кошка.

На месте работает следственно-оперативная группа в составе руководителей отдела криминалистики и территориального следственного отдела, сотрудников следственного отдела и криминалистов. На место происшествия также выехал исполняющий обязанности прокурора Тульской области Антон Шелепанов.

Проводится осмотр места происшествия. Газовое оборудование изучат эксперты на предмет его работоспособности, назначена также судмедэкспертиза.

Проверку обслуживания газового оборудования сотрудниками газовой службы и управляющей компании одновременно проводит прокуратура. В надзорном ведомстве также поставлены на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственным органом.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

Главное сегодня

Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ
МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет
"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта
Косачев избран вице-спикером Совфеда
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег