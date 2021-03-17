Забившего до смерти прохожего в Москве петербуржца отправили в СИЗО

Никулинский суд Москвы отправил под арест на два месяца Никиту Воробьева, забившего человека до смерти при помощи молотка. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Мадонна Кочина.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 мая.

Воробьев обвиняется в убийстве случайного прохожего. По версии следствия, в ночь на вторник на улице Довженко в Москве житель Санкт-Петербурга 1997 года рождения напал на прохожего. Повалил его, избил ногами по голове, а затем добил жертву молотком. После задержания Воробьев признался, что принял прохожего "за ведьму" и решил "изгнать из нее злых духов". Молодому человеку будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.