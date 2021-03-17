Минобороны РФ опровергло взрыв торпед в Приморье

Минобороны РФ опровергло появившиеся в СМИ сообщения о взрыве боеприпасов на борту большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота.

- Никаких происшествий, связанных с обслуживанием кораблей и судов ТОФ, не было, - приводит ТАСС заявление военного ведомства.

Ранее в ряде изданий была опубликована информация о произошедшем 10 марта ЧП на военно-морской базе Фокино близ Находки. Якобы во время выгрузки мин и торпед с большого противолодочного корабля произошел взрыв, от которого пострадали семь человек. Кроме того, сообщалось, что в результате ЧП на корабль упала стерла плавкрана, проделав в борту БПК пробоину, из-за чего возникла угроза опрокидывания корабля.

По данным из открытых источников, в Фокино базируется два соединения надводных кораблей. В их составе - флагман ТОФ ракетный крейсер "Варяг", эсминец, четыре больших десантных корабля и столько же катеров.