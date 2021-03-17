В Приморье спасли горняков из обвалившегося рудника

В руднике "Кавалеровский" в городе Дальнегорске спасли двух мужчин, которые оказались отрезаны от выхода обвалившейся породой.

Как сообщила пресс-служба Главка МЧС по Приморскому краю, сначала, в 11-20 по местному времени из рудника доставили на поверхность первого горняка, затем, в 11-45, - второго. Обоих передали врачам скорой медицинской помощи.

Обрушение породы в руднике произошло сегодня утром. Там находились 30 человек, 28 из них удалось эвакуировать. Двое остались заблокированы. По распространенной на тот момент информации, у одного из них травмированы ноги.

Проверку по факту обрушения горной породы в руднике начала прокуратура города Дальнегорска.