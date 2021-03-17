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17.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8 998 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1201
  • 2 Санкт-Петербург 927
  • 3 Московская область 436
  • 4 Нижегородская область 352
  • 5 Ростовская область 241
  • 6 Самарская область 223
  • 7 Воронежская область 215
  • 8 Иркутская область 188
  • 9 Свердловская область 169
  • 10 Саратовская область 166
  • 11 Челябинская область 137
  • 12 Пермский край 136
  • 13 Красноярский край 132
  • 14 Волгоградская область 128
  • 15 Ленинградская область 127
  • 16 Краснодарский край 124
  • 17 Республика Башкортостан 118
  • 18 Алтайский край 117
  • 19 Ставропольский край 117
  • 20 Пензенская область 116
  • 21 Тверская область 113
  • 22 Омская область 105
  • 23 Вологодская область 104
  • 24 Республика Карелия 102
  • 25 Ярославская область 102
  • 26 Тульская область 102
  • 27 Курская область 100
  • 28 Ульяновская область 100
  • 29 Тамбовская область 99
  • 30 Кировская область 98
  • 31 Архангельская область 94
  • 32 Белгородская область 94
  • 33 Липецкая область 93
  • 34 Новосибирская область 92
  • 35 Ханты-Мансийский автономный округ 87
  • 36 Брянская область 81
  • 37 Калужская область 79
  • 38 Тюменская область 79
  • 39 Удмуртская Республика 78
  • 40 Забайкальский край 76
  • 41 Оренбургская область 76
  • 42 Мурманская область 75
  • 43 Астраханская область 72
  • 44 Владимирская область 71
  • 45 Республика Бурятия 70
  • 46 Республика Коми 67
  • 47 Ивановская область 66
  • 48 Калининградская область 65
  • 49 Орловская область 64
  • 50 Смоленская область 64
  • 51 Рязанская область 61
  • 52 Приморский край 60
  • 53 Кабардино-Балкарская Республика 57
  • 54 Республика Крым 55
  • 55 Хабаровский край 54
  • 56 Псковская область 52
  • 57 Кемеровская область 50
  • 58 Республика Татарстан 48
  • 59 Новгородская область 47
  • 60 Курганская область 47
  • 61 Республика Чувашия 44
  • 62 Томская область 43
  • 63 Костромская область 39
  • 64 Республика Мордовия 39
  • 65 Республика Дагестан 36
  • 66 Севастополь 33
  • 67 Амурская область 31
  • 68 Республика Калмыкия 30
  • 69 Республика Саха (Якутия) 30
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 27
  • 71 Республика Марий Эл 26
  • 72 Сахалинская область 21
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 18
  • 74 Камчатский край 17
  • 75 Республика Хакасия 17
  • 76 Республика Алтай 16
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 78 Чеченская Республика 14
  • 79 Республика Ингушетия 11
  • 80 Республика Адыгея 7
  • 81 Республика Тыва 5
  • 82 Магаданская область 4
  • 83 Чукотский автономный округ 3
  • 84 Еврейская автономная область 3
  • 85 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 418 436 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,03%
  • 2. Магаданская область, Республика Адыгея 0,05%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область 0,07%
За последние сутки подтверждено 427 смертей
  • Москва 53
  • Санкт-Петербург 30
  • Московская область 29
  • Воронежская область 24
  • Нижегородская область 15
  • Свердловская область 14
  • Краснодарский край 12
  • Алтайский край 12
  • Красноярский край 12
  • Ленинградская область 11
  • Тульская область 10
  • Ростовская область 9
  • Пермский край 9
  • Ульяновская область 8
  • Челябинская область 8
  • Архангельская область 7
  • Республика Чувашия 7
  • Иркутская область 7
  • Волгоградская область 6
  • Самарская область 6
  • Саратовская область 6
  • Владимирская область 5
  • Ивановская область 5
  • Курская область 5
  • Мурманская область 5
  • Республика Крым 5
  • Ставропольский край 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Оренбургская область 5
  • Тюменская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Брянская область 4
  • Липецкая область 4
  • Астраханская область 4
  • Пензенская область 4
  • Смоленская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Татарстан 3
  • Кемеровская область 3
  • Омская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Забайкальский край 3
  • Камчатский край 3
  • Белгородская область 2
  • Калужская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Коми 2
  • Севастополь 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Хакасия 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Тверская область 1
  • Калининградская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Республика Саха (Якутия) 1

За весь период по России умерло 93 364 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 755 человек
  • Москва 1595
  • Санкт-Петербург 997
  • Московская область 505
  • Нижегородская область 402
  • Ростовская область 349
  • Пермский край 293
  • Астраханская область 256
  • Воронежская область 242
  • Самарская область 242
  • Челябинская область 197
  • Белгородская область 195
  • Свердловская область 180
  • Ставропольский край 168
  • Саратовская область 168
  • Республика Башкортостан 159
  • Республика Карелия 157
  • Краснодарский край 147
  • Кировская область 144
  • Архангельская область 133
  • Пензенская область 133
  • Приморский край 132
  • Тверская область 126
  • Волгоградская область 125
  • Ленинградская область 123
  • Вологодская область 120
  • Красноярский край 120
  • Новосибирская область 119
  • Алтайский край 117
  • Забайкальский край 109
  • Курская область 105
  • Ханты-Мансийский автономный округ 104
  • Ульяновская область 103
  • Тульская область 101
  • Иркутская область 98
  • Республика Бурятия 91
  • Брянская область 88
  • Ивановская область 86
  • Севастополь 84
  • Томская область 84
  • Калужская область 83
  • Омская область 81
  • Ярославская область 80
  • Тамбовская область 75
  • Удмуртская Республика 71
  • Республика Татарстан 67
  • Орловская область 66
  • Тюменская область 65
  • Хабаровский край 65
  • Республика Коми 64
  • Сахалинская область 64
  • Калининградская область 63
  • Кабардино-Балкарская Республика 62
  • Республика Саха (Якутия) 62
  • Республика Крым 61
  • Новгородская область 60
  • Республика Адыгея 59
  • Владимирская область 58
  • Псковская область 56
  • Рязанская область 55
  • Кемеровская область 55
  • Курганская область 54
  • Оренбургская область 51
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 49
  • Республика Калмыкия 38
  • Республика Северная Осетия - Алания 38
  • Республика Марий Эл 38
  • Республика Мордовия 38
  • Костромская область 35
  • Республика Дагестан 35
  • Амурская область 35
  • Смоленская область 34
  • Республика Чувашия 34
  • Липецкая область 33
  • Камчатский край 32
  • Карачаево-Черкесская Республика 31
  • Республика Хакасия 27
  • Мурманская область 23
  • Чеченская Республика 18
  • Республика Тыва 14
  • Республика Ингушетия 13
  • Магаданская область 5
  • Еврейская автономная область 5
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Алтай 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 024 975.

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