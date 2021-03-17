За сутки в России подтверждено 8 998 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1201
- 2 Санкт-Петербург 927
- 3 Московская область 436
- 4 Нижегородская область 352
- 5 Ростовская область 241
- 6 Самарская область 223
- 7 Воронежская область 215
- 8 Иркутская область 188
- 9 Свердловская область 169
- 10 Саратовская область 166
- 11 Челябинская область 137
- 12 Пермский край 136
- 13 Красноярский край 132
- 14 Волгоградская область 128
- 15 Ленинградская область 127
- 16 Краснодарский край 124
- 17 Республика Башкортостан 118
- 18 Алтайский край 117
- 19 Ставропольский край 117
- 20 Пензенская область 116
- 21 Тверская область 113
- 22 Омская область 105
- 23 Вологодская область 104
- 24 Республика Карелия 102
- 25 Ярославская область 102
- 26 Тульская область 102
- 27 Курская область 100
- 28 Ульяновская область 100
- 29 Тамбовская область 99
- 30 Кировская область 98
- 31 Архангельская область 94
- 32 Белгородская область 94
- 33 Липецкая область 93
- 34 Новосибирская область 92
- 35 Ханты-Мансийский автономный округ 87
- 36 Брянская область 81
- 37 Калужская область 79
- 38 Тюменская область 79
- 39 Удмуртская Республика 78
- 40 Забайкальский край 76
- 41 Оренбургская область 76
- 42 Мурманская область 75
- 43 Астраханская область 72
- 44 Владимирская область 71
- 45 Республика Бурятия 70
- 46 Республика Коми 67
- 47 Ивановская область 66
- 48 Калининградская область 65
- 49 Орловская область 64
- 50 Смоленская область 64
- 51 Рязанская область 61
- 52 Приморский край 60
- 53 Кабардино-Балкарская Республика 57
- 54 Республика Крым 55
- 55 Хабаровский край 54
- 56 Псковская область 52
- 57 Кемеровская область 50
- 58 Республика Татарстан 48
- 59 Новгородская область 47
- 60 Курганская область 47
- 61 Республика Чувашия 44
- 62 Томская область 43
- 63 Костромская область 39
- 64 Республика Мордовия 39
- 65 Республика Дагестан 36
- 66 Севастополь 33
- 67 Амурская область 31
- 68 Республика Калмыкия 30
- 69 Республика Саха (Якутия) 30
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 27
- 71 Республика Марий Эл 26
- 72 Сахалинская область 21
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 18
- 74 Камчатский край 17
- 75 Республика Хакасия 17
- 76 Республика Алтай 16
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 14
- 78 Чеченская Республика 14
- 79 Республика Ингушетия 11
- 80 Республика Адыгея 7
- 81 Республика Тыва 5
- 82 Магаданская область 4
- 83 Чукотский автономный округ 3
- 84 Еврейская автономная область 3
- 85 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 418 436 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,03%
- 2. Магаданская область, Республика Адыгея 0,05%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область 0,07%
За последние сутки подтверждено 427 смертей
- Москва 53
- Санкт-Петербург 30
- Московская область 29
- Воронежская область 24
- Нижегородская область 15
- Свердловская область 14
- Краснодарский край 12
- Алтайский край 12
- Красноярский край 12
- Ленинградская область 11
- Тульская область 10
- Ростовская область 9
- Пермский край 9
- Ульяновская область 8
- Челябинская область 8
- Архангельская область 7
- Республика Чувашия 7
- Иркутская область 7
- Волгоградская область 6
- Самарская область 6
- Саратовская область 6
- Владимирская область 5
- Ивановская область 5
- Курская область 5
- Мурманская область 5
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Тюменская область 5
- Новосибирская область 5
- Брянская область 4
- Липецкая область 4
- Астраханская область 4
- Пензенская область 4
- Смоленская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Татарстан 3
- Кемеровская область 3
- Омская область 3
- Республика Бурятия 3
- Забайкальский край 3
- Камчатский край 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Коми 2
- Севастополь 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Хакасия 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Тверская область 1
- Калининградская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период по России умерло 93 364 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 755 человек
- Москва 1595
- Санкт-Петербург 997
- Московская область 505
- Нижегородская область 402
- Ростовская область 349
- Пермский край 293
- Астраханская область 256
- Воронежская область 242
- Самарская область 242
- Челябинская область 197
- Белгородская область 195
- Свердловская область 180
- Ставропольский край 168
- Саратовская область 168
- Республика Башкортостан 159
- Республика Карелия 157
- Краснодарский край 147
- Кировская область 144
- Архангельская область 133
- Пензенская область 133
- Приморский край 132
- Тверская область 126
- Волгоградская область 125
- Ленинградская область 123
- Вологодская область 120
- Красноярский край 120
- Новосибирская область 119
- Алтайский край 117
- Забайкальский край 109
- Курская область 105
- Ханты-Мансийский автономный округ 104
- Ульяновская область 103
- Тульская область 101
- Иркутская область 98
- Республика Бурятия 91
- Брянская область 88
- Ивановская область 86
- Севастополь 84
- Томская область 84
- Калужская область 83
- Омская область 81
- Ярославская область 80
- Тамбовская область 75
- Удмуртская Республика 71
- Республика Татарстан 67
- Орловская область 66
- Тюменская область 65
- Хабаровский край 65
- Республика Коми 64
- Сахалинская область 64
- Калининградская область 63
- Кабардино-Балкарская Республика 62
- Республика Саха (Якутия) 62
- Республика Крым 61
- Новгородская область 60
- Республика Адыгея 59
- Владимирская область 58
- Псковская область 56
- Рязанская область 55
- Кемеровская область 55
- Курганская область 54
- Оренбургская область 51
- Ямало-Ненецкий автономный округ 49
- Республика Калмыкия 38
- Республика Северная Осетия - Алания 38
- Республика Марий Эл 38
- Республика Мордовия 38
- Костромская область 35
- Республика Дагестан 35
- Амурская область 35
- Смоленская область 34
- Республика Чувашия 34
- Липецкая область 33
- Камчатский край 32
- Карачаево-Черкесская Республика 31
- Республика Хакасия 27
- Мурманская область 23
- Чеченская Республика 18
- Республика Тыва 14
- Республика Ингушетия 13
- Магаданская область 5
- Еврейская автономная область 5
- Ненецкий автономный округ 3
- Республика Алтай 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 024 975.