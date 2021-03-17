За сутки в России подтверждено 8 998 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1201

2 Санкт-Петербург 927

3 Московская область 436

4 Нижегородская область 352

5 Ростовская область 241

6 Самарская область 223

7 Воронежская область 215

8 Иркутская область 188

9 Свердловская область 169

10 Саратовская область 166

11 Челябинская область 137

12 Пермский край 136

13 Красноярский край 132

14 Волгоградская область 128

15 Ленинградская область 127

16 Краснодарский край 124

17 Республика Башкортостан 118

18 Алтайский край 117

19 Ставропольский край 117

20 Пензенская область 116

21 Тверская область 113

22 Омская область 105

23 Вологодская область 104

24 Республика Карелия 102

25 Ярославская область 102

26 Тульская область 102

27 Курская область 100

28 Ульяновская область 100

29 Тамбовская область 99

30 Кировская область 98

31 Архангельская область 94

32 Белгородская область 94

33 Липецкая область 93

34 Новосибирская область 92

35 Ханты-Мансийский автономный округ 87

36 Брянская область 81

37 Калужская область 79

38 Тюменская область 79

39 Удмуртская Республика 78

40 Забайкальский край 76

41 Оренбургская область 76

42 Мурманская область 75

43 Астраханская область 72

44 Владимирская область 71

45 Республика Бурятия 70

46 Республика Коми 67

47 Ивановская область 66

48 Калининградская область 65

49 Орловская область 64

50 Смоленская область 64

51 Рязанская область 61

52 Приморский край 60

53 Кабардино-Балкарская Республика 57

54 Республика Крым 55

55 Хабаровский край 54

56 Псковская область 52

57 Кемеровская область 50

58 Республика Татарстан 48

59 Новгородская область 47

60 Курганская область 47

61 Республика Чувашия 44

62 Томская область 43

63 Костромская область 39

64 Республика Мордовия 39

65 Республика Дагестан 36

66 Севастополь 33

67 Амурская область 31

68 Республика Калмыкия 30

69 Республика Саха (Якутия) 30

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 27

71 Республика Марий Эл 26

72 Сахалинская область 21

73 Республика Северная Осетия-Алания 18

74 Камчатский край 17

75 Республика Хакасия 17

76 Республика Алтай 16

77 Карачаево-Черкесская Республика 14

78 Чеченская Республика 14

79 Республика Ингушетия 11

80 Республика Адыгея 7

81 Республика Тыва 5

82 Магаданская область 4

83 Чукотский автономный округ 3

84 Еврейская автономная область 3

85 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 418 436 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,03%

2. Магаданская область, Республика Адыгея 0,05%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область 0,07% За последние сутки подтверждено 427 смертей Москва 53

Санкт-Петербург 30

Московская область 29

Воронежская область 24

Нижегородская область 15

Свердловская область 14

Краснодарский край 12

Алтайский край 12

Красноярский край 12

Ленинградская область 11

Тульская область 10

Ростовская область 9

Пермский край 9

Ульяновская область 8

Челябинская область 8

Архангельская область 7

Республика Чувашия 7

Иркутская область 7

Волгоградская область 6

Самарская область 6

Саратовская область 6

Владимирская область 5

Ивановская область 5

Курская область 5

Мурманская область 5

Республика Крым 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Оренбургская область 5

Тюменская область 5

Новосибирская область 5

Брянская область 4

Липецкая область 4

Астраханская область 4

Пензенская область 4

Смоленская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Псковская область 3

Республика Башкортостан 3

Республика Татарстан 3

Кемеровская область 3

Омская область 3

Республика Бурятия 3

Забайкальский край 3

Камчатский край 3

Белгородская область 2

Калужская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Коми 2

Севастополь 2

Республика Марий Эл 2

Республика Хакасия 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Хабаровский край 2

Тверская область 1

Калининградская область 1

Республика Калмыкия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Чеченская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Республика Саха (Якутия) 1 За весь период по России умерло 93 364 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 755 человек Москва 1595

Санкт-Петербург 997

Московская область 505

Нижегородская область 402

Ростовская область 349

Пермский край 293

Астраханская область 256

Воронежская область 242

Самарская область 242

Челябинская область 197

Белгородская область 195

Свердловская область 180

Ставропольский край 168

Саратовская область 168

Республика Башкортостан 159

Республика Карелия 157

Краснодарский край 147

Кировская область 144

Архангельская область 133

Пензенская область 133

Приморский край 132

Тверская область 126

Волгоградская область 125

Ленинградская область 123

Вологодская область 120

Красноярский край 120

Новосибирская область 119

Алтайский край 117

Забайкальский край 109

Курская область 105

Ханты-Мансийский автономный округ 104

Ульяновская область 103

Тульская область 101

Иркутская область 98

Республика Бурятия 91

Брянская область 88

Ивановская область 86

Севастополь 84

Томская область 84

Калужская область 83

Омская область 81

Ярославская область 80

Тамбовская область 75

Удмуртская Республика 71

Республика Татарстан 67

Орловская область 66

Тюменская область 65

Хабаровский край 65

Республика Коми 64

Сахалинская область 64

Калининградская область 63

Кабардино-Балкарская Республика 62

Республика Саха (Якутия) 62

Республика Крым 61

Новгородская область 60

Республика Адыгея 59

Владимирская область 58

Псковская область 56

Рязанская область 55

Кемеровская область 55

Курганская область 54

Оренбургская область 51

Ямало-Ненецкий автономный округ 49

Республика Калмыкия 38

Республика Северная Осетия - Алания 38

Республика Марий Эл 38

Республика Мордовия 38

Костромская область 35

Республика Дагестан 35

Амурская область 35

Смоленская область 34

Республика Чувашия 34

Липецкая область 33

Камчатский край 32

Карачаево-Черкесская Республика 31

Республика Хакасия 27

Мурманская область 23

Чеченская Республика 18

Республика Тыва 14

Республика Ингушетия 13

Магаданская область 5

Еврейская автономная область 5

Ненецкий автономный округ 3

Республика Алтай 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 024 975. Иммунолог назвал главные особенности южноафриканского штамма коронавируса