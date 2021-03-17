Сгоревший памятник в Татарстане по документам был огнеупорным

Сгоревший в татарстанском городе Заинске памятник Воину-освободителю должен был быть огнеупорным. Это следует из сообщения на официальном сайте Заинского района об установке монумента в мае прошлого года.

- 5 мая на бульваре Победы на месте прежнего установили новый памятник Воину- освободителю. Новый памятник изготовлен из огнеупорного материала - полимера. Высота солдата - 6 метров. Это скульптура, посвященная великой дате - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - говорится в публикации.

Между тем проверкой технологии изготовления памятника и использования при этом устойчивых к возгоранию материалов занялись сотрудники прокуратуры.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, исполняющий обязанности главы надзорного ведомства республики Алексей Заика поручил городскому прокурору провести проверку выполнения контрактных обязательств при установке скульптуры.

Напомним, накануне на Бульваре Победы в Заинске четверо подростков жгли на Вечном огне еловые ветки, в результате чего огонь полностью уничтожил монумент. По факту поджога памятника в республиканском управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о повреждении мемориальных сооружений.