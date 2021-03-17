В Самаре мать прыгнула в колодец, пытаясь поймать провалившегося сына

В Самаре в открытый колодец упал маленький мальчик, за ним, пытаясь помочь ребенку, прыгнула его мама. Об этом сообщила на сайте коммунальная компания - поставщик воды "РКС-Самара".

Несчастный случай произошел вечером около 16 часов по местному времени в центральном районе города - на улице Тихвинской рядом с домом №24. Малыш полез на кучу снега и свалился в канализационный колодец, с которого накануне украли крышку. Его мама сразу же прыгнула за ним.

В компании сообщают, что сейчас женщина и ее сын находятся под наблюдением медиков. Также в "РКС-Самара" заверили, что злополучный люк коммунальщики навещали месяц назад - прочищали засор, крышка была на месте. 16 марта выяснилось, что крышки исчезли сразу с четырех тепловых камер в этом месте. Для поиска злоумышленников, воровство которых привело к несчастному случаю, обратились в полицию.

Между тем СУ СК России по региону сообщило о том, что из-за ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". Также следователи уточнили, что ребенок из-за падения в колодец получил телесные повреждения и сейчас лежит в больнице.