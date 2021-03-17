Руководитель строительной организации и депутат муниципального собрания Энгельса Дмитрий Плеханов после восьмимесячного судебного разбирательства отозвал иск о защите деловой репутации.

Как уже рассказывала "РГ-Неделя" от 28 июля прошлого года в материале "Обиделся на критику", в арбитражный суд предприниматель обратился с иском к четырем членам общественного совета школы N 4 поселка Приволжский. Руководителю компании "ПДПСтрой" не понравились критические замечания родителей школьников по поводу качества строительных работ.

Плеханов требовал признать не соответствующими действительности и порочащими высказывания на странице общественного совета школы в соцсети. Также он хотел взыскать с родителей компенсацию за якобы упущенную выгоду, которую оценил аж в миллион сто тысяч рублей.

В сообщении, которое оспаривал депутат, члены общественного совета рассказывали о том, что подрядчик пытался добиться от них согласования замены спортивного инвентаря в школе площадками для дошкольников. Ранее споры с подрядчиком у родителей возникали из-за замены плитки на более дешевую и менее прочную. Члены общественного совета также обращали внимание на некачественно выполненные строителями работы в школе: плохо запененные проемы при установке пластиковых окон, неплотно прилегающие плинтусы к стенам и многие другие огрехи. Все это можно увидеть на фотографиях, которые общественники выкладывали в сеть. Жители поселка Приволжского и Энгельса под этими постами оставляли свои эмоциональные комментарии.

В суде родители школьников объяснили, что не собирались наносить ущерб деловой репутации организации, а лишь стремились добиться качественного выполнения работ.

В исследовании, которое по заявлению общественников провели специалисты, указывалось, что опубликованная информация не порочит репутацию фирмы, а негативные оценки являются личным мнением пользователей соцсети. К сходным выводам пришла и судебная экспертиза.

- На 3 марта было назначено заседание, на котором судья собирался огласить решение, но накануне иск был отозван, - рассказал один из ответчиков по делу Игорь Мамонов.

Родители детей считают, что предприниматель отозвал иск, поскольку понял, что суд вынесет решение не в его пользу.

- Деловая репутация очень важна для нашеи организации. Но практика показывает, что судебные разбирательства могут длиться месяцами и годами. Это время лучше потратить на новые совместные проекты, - объясняет сам Дмитрий Плеханов.

Работа ООО "ПДПСтрой" по строительству нового здания школы в поселке Приволжском вызвала претензии и контролирующих органов. Областное министерство строительства и ЖКХ за отступления от проектной документации привлекло строительную организацию к административной ответственности.

Между тем часть огрехов при строительстве не исправлена до сих пор. По словам родителей, зимой в новой школе стала подтекать крыша, но ее ремонт возможен только в теплое время года.

Как объяснили родители школьников, теперь они намерены взыскать с предпринимателя свои затраты на оплату услуг адвокатов и другие судебные издержки.

Кстати

О том, что иск предпринимателя не имеет судебной перспективы, эксперты говорили и ранее. Руководитель юридической компании Николай Скворцов объяснял, что в подобных ситуациях суды исходят из того, что каждый человек имеет право на свое мнение. Школа N 4 в Приволжском не исключение, при строительстве других социальных объектов также создаются общественные советы, которые следят за ходом работ. Вот только не всегда общественники оказываются такими принципиальными, а застройщики - "обидчивыми".