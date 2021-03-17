Главу фирмы-поставщика салатов задержали после отравлений в Красноярске

По делу об отравлении школьников в Красноярске задержана директор компании "Респект", занимавшейся первичной обработкой овощей для школьных столовых. Сегодня женщина добровольно явилась на допрос, сообщается на сайте СУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Напомним, 15 марта она была объявлена в розыск по делу о массовом отравлении школьников. "После многочисленных публикаций в СМИ женщина через своих адвокатов связалась со следователем, и 17 марта пришла на допрос, в ходе которого ей было предъявлено обвинение и принято решение о ее задержании", - сообщается на сайте ведомства. Указывается также, что следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигурантки под стражу.

В рамках расследования этого же дела предъявлено обвинение председателю сельхозкооператива "Аленушка", занимавшемуся выращиванием и хранением овощей, на складах которого в ходе проверки Роспотребнадзора были обнаружен возбудитель инфекции, ставшей причиной массового отравления школьников. Установлено, что на обоих предприятиях грубо нарушались правила хранения продуктов, отсутствовал санитарный контроль за состоянием производственных помещений, отсутствовал контроль качества продукции, отгружаемой на реализацию. Все это, по мнению следствия, стало причиной отравления более ста школьников.

Расследование уголовного дела продолжается. Допрошено 253 человека из числа работников предприятий ООО "Респект" и "Аленушка", сотрудников школ, потерпевших и их родителей, назначено и проводится около 54 экспертиз, проведено 7 обысков на предприятиях и по месту жительства обвиняемых, в ходе которых изъята документация о хозяйственной деятельности предприятий.