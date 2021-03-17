Около 40 миллионов рублей вложило АО "РЭС" в консолидацию электросетей

В отличие от соседних регионов на территории Новосибирской области действует несколько десятков электросетевых предприятий, что обуславливает определенную степень "лоскутности" электрических сетей региона и не позволяет обеспечить единые принципы оперативно-технологического управления, единые требования технической и эксплуатационной политики, и к тому же ведет к росту тарифной нагрузки для потребителей.

Являясь крупнейшей электросетевой компанией области, акционерное общество "Региональные электрические сети" активизировало системную работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства. К тому же, сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций и консолидация электросетевых объектов наиболее эффективными компаниями предусмотрены действующей Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 511-р от 03.04.2013г.

В течение 2020 года специалистами АО "РЭС" создана постоянно действующая комиссия по приобретению объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ), а для владельцев электросетей на официальном сайте создан специализированный раздел "Передача объектов электросетевого хозяйства в АО "РЭС".

По итогам года энергетики рассмотрели более 200 заявок от владельцев различных объектов электросетей, практически половина из них уже поставлена на баланс АО "РЭС" как в порядке приобретения, так и по договору аренды.

Таким образом, компании удалось увеличить объем производственных активов на 469 условных единиц. Сумма затрат АО "РЭС" на приобретение электрических сетей за 2020 год составила порядка 16 млн рублей, а капитальные вложения в арендованные объекты превысили 23 млн рублей.

Отдельно стоит отметить работу по бесконтрольно функционирующим объектам, ведь такие электроустановки не имеют должного технического обслуживания и могут представлять угрозу для населения. АО "РЭС" активно ведет деятельность по установлению владельцев подобных объектов электросетевого хозяйства, взаимодействует с органами муниципального управления по оформлению бесхозяйных ОЭСХ в муниципальную собственность с дальнейшей передачей на обслуживание в АО "РЭС".

В целом, консолидация электросетевых объектов имеет преимущества как для собственников сетей, так и для конечных потребителей. Первые могут снять с себя текущие расходы и риски по содержанию электросетей, а вторые получат качественное и надежное электроснабжение.

АО "РЭС" продолжает вести системную работу и еще раз напоминает собственникам объектов электросетевого хозяйства, что подать заявку на передачу электросетей достаточно просто - в электронном виде по адресу info@eseti.ru или путем направления письма-предложения (заявки) в простой письменной форме с приложением копий необходимых документов по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"