В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при пожаре детям

Администрация Лесосибирска в Красноярском крае объявила 18 марта днем траура по погибшим во время пожара детям. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городскую пресс-службу.

Все расходы по организации похорон администрация Лесосибирска берет на себя.

Напомним, пожар, случившийся в ночь на 17 марта, унес жизни четырех детей из многодетной семьи, младшему из которых было 2,5 года. Пожарным удалось спасти их бабушку и 12-летнего брата, они госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, прокуратуры, следственного комитета, выясняя причины возгорания. По одной из предварительных версий, пожар мог начаться из-за неисправной проводки.