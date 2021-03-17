В Омске поставили первый мюзикл с танцами на колясках

В Омском музыкальном театре дают необычную премьеру мюзикла "Невозможное возможно". Наряду с профессиональными актерами в нем заняты танцоры на колясках. Все билеты на премьеру проданы.

"Невозможное возможно" - это эксперимент. По словам авторов, таких мюзиклов в стране еще не ставили. Участие в осуществлении постановки принимали профессиональные актеры, музыканты, спортсмены. Например, главную женскую роль исполняет бронзовый призер чемпионата мира по танцам на колясках Юлия Курочкина.

- Всего в спектакле "Невозможное возможно" будет занято восемь танцевальных пар плюс профессиональные актеры Омского музыкального театра, оркестранты Омской филармонии. Музыку специально для постановки написал известный композитор Сергей Шичкин. Режиссер - актер Омской драмы Олег Теплоухов, - сообщил "РГ" автор проекта, президент региональной общественной организации "Танцы без границ" Игорь Лавров.

В основу оригинальной сюжетной линии мюзикла легла реальная драматичная история.

- Мне эта тема тоже очень близка, поэтому я с большим воодушевлением согласилась участвовать в проекте, - призналась Юлия Курочкина. - Задача спектакля показать всем, что в жизни даже невозможное возможно.

Осуществить постановку омичам помог президентский грант в размере 2,8 миллиона рублей. Деньги пошли не только на антураж спектакля и аренду репетиционных залов, но и покупку специального оборудования: легких маневренных колясок, необходимых для сценических танцев.

Сюжет авторы пока держат в секрете. Однако уже известно, что прямо на сцене на фоне необычных видеодекораций будет играть живой оркестр.

Работу над мюзиклом, который планировали показать в прошлом году, из-за пандемии пришлось отложить. Теперь его время пришло. Премьера состоится на сцене Омского музыкального театра 26 марта. Трансляцию постановки можно будет посмотреть в социальных сетях.