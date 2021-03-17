В Омске тело восьмимесячного младенца нашли в наполненной ванне

Новости

На платформе "Смотрим" появились фильмы, доступ к которым ограничил YouTube 15:17
В Тульской области семья погибла от отравления газом 15:16
Москвичи обсудят благоустройство Крутицкой набережной 15:15
Дело о резонансном убийстве кемеровской студентки вернули прокурору 15:10
Силуанов рассказал о новых правилах инвестирования из ФНБ 15:07
Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ 15:01
В Челябинске завели дело о хищении 16,5 млн рублей при ремонте театра 14:59
Путин поручил Генпрокуратуре продолжать следить за рынком труда 14:57
Курс доллара поднялся до 74 рублей на фоне заявлений Байдена 14:57
Матвиенко поддержала предложение о запрете неперерабатываемого пластика 14:42
Украина планирует продать 25 тюрем с аукциона 14:15
В каких регионах дачи выросли в цене 14:07
Хардкорный Ургант: на Первом канале остроумно спародировали Найшуллера 14:01
Фрегат НАТО зашел в Черное море 13:56
В Петербурге задержали мужчину за истязание жены и троих детей 13:47
Санавиация доставила в больницу пострадавших в ДТП в Подмосковье 13:45
Премьер Беларуси заявил о поддержке всех форм обучения талантливой молодежи 13:45
В СФ предложили включить соревнования по стрельбе в программу дней субъектов 13:43
В пандемию погибли двадцать шесть сотрудников Эрмитажа 13:42
Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России 13:32
Решение о снижении платы за обучение в вузах примут в апреле 13:29
Ольга Любимова: "Евровидение" не имеет отношения к культуре 13:26
Глава Калмыкии возглавил Федерацию кикбоксинга России 13:25
Сгоревший памятник в Татарстане по документам был огнеупорным 13:19
Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Шикунове 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 15:02
Рубрика: Происшествия

В Омске тело восьмимесячного младенца нашли в наполненной ванне

Текст: Наталья Граф (Омск)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмимесячного ребенка в квартире в Кировском округе Омска.

В Улан-Удэ осудили мать, бросившую новорожденную на платформе поезда

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство малолетнего", - сообщает СУ СКР по Омской области.

По предварительным данным, тело мальчика обнаружил его отец, вернувшийся с работы. Ребенок находился в наполненной водой ванне. В квартире также находилась его мать в невменяемом состоянии. Ее госпитализировали в больницу, где она скончалась.

У следователей есть основания предполагать, что ребенок был убит, а не погиб в результате несчастного случая.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России
МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет
"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта
Косачев избран вице-спикером Совфеда
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег