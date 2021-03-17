В Омске тело восьмимесячного младенца нашли в наполненной ванне

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмимесячного ребенка в квартире в Кировском округе Омска.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство малолетнего", - сообщает СУ СКР по Омской области.

По предварительным данным, тело мальчика обнаружил его отец, вернувшийся с работы. Ребенок находился в наполненной водой ванне. В квартире также находилась его мать в невменяемом состоянии. Ее госпитализировали в больницу, где она скончалась.

У следователей есть основания предполагать, что ребенок был убит, а не погиб в результате несчастного случая.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.