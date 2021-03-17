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17.03.2021 11:09
Рубрика: Происшествия

Жительница Красноярска заказала ограбление подруги

Текст: Ирина Штерман

Трое жителей Красноярска в ближайшее время предстанут перед судом по обвинению в разбое, краже, угоне автомобиля и хищении документов. Как пишет KP.Ru, расследование уголовного дела в отношении этой организованной преступной группы завершено.

Жительница Махачкалы ради внимания мужа инсценировала ограбление

По версии следствия, инициатором преступлений стала 57-летней жительница Красноярска. Она предложила своему знакомому, 37-летнему мужчине, ограбить подругу-предпринимательницу. Она убедила его, что дело выгодное: в сейфе, который надо было вскрыть, находилась солидная сумма - 10 миллионов рублей, где лежит ключ, было известно. План был проработан до деталей, злоумышленники знали все: и как передвигается их жертва, и где живет, и как расположены комнаты в ее квартире и дачном доме. Мужчина согласился, оценив свои услуги в полмиллиона. На дело он взял с собой 17-летнего племянника, пообещав подарить ему свою машину.

В условленный час грабители приехали на дачу к предпринимательнице и, дождавшись, пока она сама и ее гости уснут, взяли в указанном месте ключи, открыли запертые двери и проникли в дом. Угрожая жертвам жестокой расправой, они связали их и ограбили, забрав деньги, личные вещи, мобильные телефоны и ключи от городской квартиры и сейфа. Затем подельники добрались до Красноярска, где вскрыли квартиру предпринимательницы и похитили из сейфа 10 миллионов рублей.

Правда, торжествовать по поводу своей ловкости и безнаказанности им пришлось недолго - все они были задержаны в ходе следственных мероприятий. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО СФО Красноярский край

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