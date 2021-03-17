В Петербурге появился мемориал в память о погибшем хоккеисте Файзутдинове

В Петербурге возле малой арены спортивного комплекса "Юбилейный" появился временный мемориал в память о погибшем хоккеисте молодежной городской хоккейной команды "Динамо" Тимуре Файзутдинове.

Как сообщают в спортивном клубе, на крыльце у входа организовали площадку, куда можно приносить цветы и свечи. Также здесь появилась книга памяти, где можно оставить запись о спортсмене.

19-летний Тимур Файзутдинов переехал в Петербург около пяти лет назад, родом он из Челябинска. Похороны спортсмена пройдут 18 марта на его малой родине на арене "Трактор".

Напомним, спортсмен получил травму 12 марта в Ярославле в ходе матча с местным "Локо". В голову хоккеиста попала шайба. Несколько дней врачи боролись за жизнь Тимура Файзутдинова, но оказались бессильны. Вчера юноша скончался. Его смерть стала шоком для всего хоккейного сообщества страны.