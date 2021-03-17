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Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержали мужчину за истязание жены и троих детей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в крайне жестоком отношении к своей семье. В следствии полагают, что он также виновен в смерти своей 17-летней дочери.

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Как сообщают в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, семья с тремя детьми жила на Васильевском острове. Мужчина регулярно избивал свою гражданскую жену и троих детей.

В мае прошлого года женщина забрала детей и сбежала из дома. Это не изменило отношения мужчины к семье, поэтому, чтобы получать алименты, женщина подала в суд. Во время разбирательств у старшей дочери, которой исполнилось 17 лет, развилось психотравмирующее состояние и в феврале 2021 года девушку нашли мертвой. Следователи начали проверку, по итогам которой возбудили в отношении отца уголовное дело.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения, следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

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