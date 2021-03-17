Глава Калмыкии возглавил Федерацию кикбоксинга России

Президентом Федерации кикбоксинга России избран глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, многократный чемпион мира среди профессионалов по этому виду спорта.

Как сообщает ТАСС, выборы состоялись 17 марта на внеочередной конференции федерации.

Кандидатуру Бату Хасикова предложил теперь уже экс-президент ФКР Вадим Украинцев. Вторым кандидатом на этот пост был исполнительный директор федерации Михаил Герасимов. Ранее Вадим Украинцев и Бату Хасиков выступили с совместным обращением в Instagram.

- Считаю важным сохранить преемственность и все лучшее, что было создано федерацией за все эти годы. Сегодня потенциал этого вида спорта раскрыт далеко не полностью, мы видим массу нереализованных возможностей, перспектив и путей развития. Вместе, объединив усилия, мы сможем качественно улучшить ситуацию. Одна из ключевых задач - улучшение положения федерации в каждом регионе нашей страны, - сказал Бату Хасиков в видеообращении.

Также он предложил создать наблюдательный совет ФКР.

- Это эффективный инструмент, рекомендованный Министерством спорта России, - отметил Хасиков, добавив, что в наблюдательный совет должны войти представители власти и ведущих бизнес-структуры страны.

Напомним, что с декабря 2017 года федерацию возглавлял Вадим Украинцев.