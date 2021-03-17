Мишустин выделил Калмыкии почти 250 млн на водопровод и жилой дом

Премьер-министр Михаил Мишустин направил Калмыкии более 248 миллионов рублей для решения двух проблем, поднимавшихся в ходе его визита в республику.

Более 176 миллионов необходимы нас строительство нового дома в Элисте для граждан, чьи квартиры пострадали из-за взрыва бытового газа в доме №15 второго городского микрорайона. В результате два подъезда признали аварийными и 54 квартиры стали непригодными для проживания.

Еще 72 миллиона рублей будет направлено на проведение строительно-технической экспертизы Ики-Бурульского водопровода. Его ввод в эксплуатацию должен обеспечить нормальное водоснабжение Приютненского и Ики-Бурульского районов.