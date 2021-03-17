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17.03.2021 19:03
Рубрика: Происшествия

На Черноморском побережье объявлено штормовое предупреждение

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В ближайшие двое суток на Кубани и Черноморском побережье ожидается ухудшение погодных условий, действует штормовое предупреждение, сообщили в краснодарском гидрометцентре.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Синоптики предупредили о сильном ветре в некоторых регионах РФ

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, на Кубани прогнозируются ливень с грозой, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Из-за непогоды все силы и средства работают в режиме повышенной готовности. Организована работа оперативного штаба, используются современные информационные ресурсы, в том числе космический мониторинг.

Кстати

Единый телефон пожарных и спасателей - "01", с мобильного - "101". Телефон доверия чрезвычайного ведомства - 8 (861) 268-64-40.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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