На Черноморском побережье объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие двое суток на Кубани и Черноморском побережье ожидается ухудшение погодных условий, действует штормовое предупреждение, сообщили в краснодарском гидрометцентре.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, на Кубани прогнозируются ливень с грозой, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Из-за непогоды все силы и средства работают в режиме повышенной готовности. Организована работа оперативного штаба, используются современные информационные ресурсы, в том числе космический мониторинг.

Кстати

Единый телефон пожарных и спасателей - "01", с мобильного - "101". Телефон доверия чрезвычайного ведомства - 8 (861) 268-64-40.