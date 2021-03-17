Симферополь подключат к новому водоводу 18 марта

Новости

На платформе "Смотрим" появились фильмы, доступ к которым ограничил YouTube 15:17
В Тульской области семья погибла от отравления газом 15:16
Москвичи обсудят благоустройство Крутицкой набережной 15:15
Дело о резонансном убийстве кемеровской студентки вернули прокурору 15:10
Силуанов рассказал о новых правилах инвестирования из ФНБ 15:07
Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ 15:01
В Челябинске завели дело о хищении 16,5 млн рублей при ремонте театра 14:59
Путин поручил Генпрокуратуре продолжать следить за рынком труда 14:57
Курс доллара поднялся до 74 рублей на фоне заявлений Байдена 14:57
Матвиенко поддержала предложение о запрете неперерабатываемого пластика 14:42
Украина планирует продать 25 тюрем с аукциона 14:15
В каких регионах дачи выросли в цене 14:07
Хардкорный Ургант: на Первом канале остроумно спародировали Найшуллера 14:01
Фрегат НАТО зашел в Черное море 13:56
В Петербурге задержали мужчину за истязание жены и троих детей 13:47
Санавиация доставила в больницу пострадавших в ДТП в Подмосковье 13:45
Премьер Беларуси заявил о поддержке всех форм обучения талантливой молодежи 13:45
В СФ предложили включить соревнования по стрельбе в программу дней субъектов 13:43
В пандемию погибли двадцать шесть сотрудников Эрмитажа 13:42
Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России 13:32
Решение о снижении платы за обучение в вузах примут в апреле 13:29
Ольга Любимова: "Евровидение" не имеет отношения к культуре 13:26
Глава Калмыкии возглавил Федерацию кикбоксинга России 13:25
Сгоревший памятник в Татарстане по документам был огнеупорным 13:19
Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Шикунове 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 14:01
Рубрика: Экономика

Симферополь подключат к новому водоводу 18 марта

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, Симферополь получит дополнительный объем воды из нового Бештерек-Зуйского водовода, который введут в эксплуатацию на месяц раньше предусмотренного контрактом срока. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

В Крыму началось проектирование двух опреснительных станций

Как ранее сообщала "РГ", запуск водовода обеспечит Симферополь дополнительными 22 тысячами кубометров воды в сутки. Таким образом, общий объем воды, получаемой Симферополем из артезианских скважин, достигнет почти 100 тысяч кубометров в сутки.

Для реализации проекта в траншею уложен 19-километровый трубопровод, построены пять камер переключения. А вчера была подключена первая из 11 скважин, из которой началось наполнение первой из четырех накопительных емкостей. Из них вода с Бештерек-Зуйского водозабора будет подаваться на насосную станцию "Белая" в Симферополе.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму запустят два водовода для обеспечения поставок воды в засуху

На строительство водовода из федерального бюджета было потрачено 1,4 миллиарда рублей, а функцию госзаказчика выполнило госучреждение "Инвестстрой Республики Крым".

- Сейчас работы на объекте ведутся круглосуточно, при любых погодных условиях и находятся на ежедневном контроле у госзаказчика ГКУ РК "Инвестстрой РК", - заверил министр строительства Михаил Храмов. - Несмотря на различные погодные условия, минусовые температуры, снегопады, когда аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб не могли функционировать, а также не было возможности выполнять бетонные работы - отставаний от графика нет. Будем контролировать рабочие процессы на объекте вплоть до момента пуска воды для промывки трубопровода.

В регионах Экономика ЖКХ Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России
МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет
"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта
Косачев избран вице-спикером Совфеда
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты