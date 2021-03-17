Симферополь подключат к новому водоводу 18 марта

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, Симферополь получит дополнительный объем воды из нового Бештерек-Зуйского водовода, который введут в эксплуатацию на месяц раньше предусмотренного контрактом срока. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

Как ранее сообщала "РГ", запуск водовода обеспечит Симферополь дополнительными 22 тысячами кубометров воды в сутки. Таким образом, общий объем воды, получаемой Симферополем из артезианских скважин, достигнет почти 100 тысяч кубометров в сутки.

Для реализации проекта в траншею уложен 19-километровый трубопровод, построены пять камер переключения. А вчера была подключена первая из 11 скважин, из которой началось наполнение первой из четырех накопительных емкостей. Из них вода с Бештерек-Зуйского водозабора будет подаваться на насосную станцию "Белая" в Симферополе.

На строительство водовода из федерального бюджета было потрачено 1,4 миллиарда рублей, а функцию госзаказчика выполнило госучреждение "Инвестстрой Республики Крым".

- Сейчас работы на объекте ведутся круглосуточно, при любых погодных условиях и находятся на ежедневном контроле у госзаказчика ГКУ РК "Инвестстрой РК", - заверил министр строительства Михаил Храмов. - Несмотря на различные погодные условия, минусовые температуры, снегопады, когда аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб не могли функционировать, а также не было возможности выполнять бетонные работы - отставаний от графика нет. Будем контролировать рабочие процессы на объекте вплоть до момента пуска воды для промывки трубопровода.