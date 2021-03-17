В Сочи семейную пару будут судить за насилие над дочерью

В следственном комитете по Краснодарскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины и его 40-летней супруги, обвиняемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, обвиняемые с января 2015 года по декабрь 2017-го неоднократно вдвоем совершали в отношении своей малолетней дочери насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, мать потерпевшей убеждала ее в том, что такое поведение является нормой. Из-за боязни школьница никому не сообщала о произошедшем и лишь в сентябре прошлого года рассказала об этом своей учительнице, которая обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Во время расследования девочка находилась не с семьей, а в реабилитационном центре. Сейчас решается вопрос о лишении фигурантов родительских прав.

Обвиняемых арестовали. Уголовное дело направили в суд.