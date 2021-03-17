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17.03.2021 18:40

Житель Астраханской области получит пять лет колонии за 2 тысячи рублей

Текст: Валерий Николаев

Житель Астраханской области оказался фигурантом уголовного дела за кражу электрооборудования. Выручка от хищения составила лишь 2000 рублей, но теперь есть вероятность провести длительное время в местах лишения свободы. Похитителю грозит срок - лишение свободы до 5 лет.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
В Волгограде обрушилась часть мельницы, пережившей Сталинградскую битву

Как сообщили в компании ПАО "Россети Юг", в феврале 35-летний мужчина с помощью бензореза демонтировал крепления тросов-оттяжек, обеспечивающих устойчивость железобетонных опор.

- Треск падающей железобетонной опоры ЛЭП и искры от рвущихся проводов отпугнули энерговора с места преступления, где он срезал металлические тросы и крепления у основания опоры линий электропередачи, чем спровоцировал ее падение, - говорится в сообщении.

В результате - одна из конструкций упала, что привело к нарушению электроснабжения жителей Камызякского и Приволжского районов области. Ущерб от деятельности злоумышленника составил 560 тысяч рублей. По факту кражи, а также за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

"Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления", - сообщили в правоохранительных органах.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Россети Юг

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