Видео: В зоопарке Екатеринбурга проснулись медведи

Первым среди косолапых екатеринбургского зоопарка из спячки вышел гималайский медведь Гай. К пробуждению вольеры животных украсили аллеями из мимоз - кто-то ест цветы, кто-то грызет ветки, кто-то играет с ними, сообщается на сайте учреждения. Медведь Гай тоже оценил сюрприз - обнюхал веточки, а некоторые пожевал.

Самая пожилая медведица зоопарка, сорокалетняя Ветка, успела обойти свой вольер и понюхать цветы. После она решила вернуться в тепло досыпать.

Остальные хищники пока отходят ото сна в своих берлогах, и, как рассказали в зоопарке, недоверчиво щурятся на снежные заносы в вольерах. Однако в утренние часы возможность посмотреть на них у посетителей есть.

- По статистике за последние 10 лет самым ранний подъем был у медведей в 2016 году - они начали просыпаться в двадцатых числах февраля, а самый поздний - в 2011. Тогда они покинули берлоги только в первых числах апреля. Выход медведей из берлоги зависит главным образом от температуры на улице, - сказали там.

Так как в этом году весна наступает достаточно поздно, медведи просыпаются ближе к концу марта.

После сна они постепенно перестраивают свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им нежелательно есть тяжелую и жирную пищу. Поэтому завтракают косолапые сейчас яблоками, морковью и огурцами, а ужинают рыбой. В условиях дикой природы в этот период они едят тоже в основном растительную пищу.