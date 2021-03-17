Родственники пропавшего немецкого миллиардера объявили его погибшим

Пропавший бесследно владелец немецкой компании Tengelmann Карл-Эриван Хауб, являющийся одним из самых богатых людей Германии, может быть объявлен мертвым в мае. Такое решение принял окружной суд в Кельне по иску жены и детей миллиардера, его брата Кристиана и двух семейных предприятий, сообщила пресс-секретарь суда.

Однако СМИ сомневаются в смерти предпринимателя и подозревают некую мистификацию. Так, издание Business Insider пишет, что розничная группа Tengelmann обвиняет Хауба в растрате средств. Кроме того, менеджер якобы годами нанимал частных детективов за счет компании для наблюдения за партнерами по бизнесу, друзьями и родственниками.

В апреле 2018 года Хауб отправился в лыжный тур по Альпам, откуда он так и не вернулся. Поисковые работы не увенчались успехом, и в октябре того же года некоторые члены семьи попросили объявить его умершим. Это заявление подвергла жесткой критике жена исчезнувшего Катрин Хауб. "Очень странно, что кто-то взял на себя смелость решать за нашу семью", - цитирует Spiegel Катрин. Однако, вероятно, жена и дети передумали и в начале 2021 года присоединились к ходатайству.

Семья предполагает, что с Карлом-Эриваном произошел несчастный случай на курорте Кляйн Маттерхорн близ Церматта. Его младший брат Кристиан тогда взял на себя единоличное руководство группой Tengelmann. Теперь в соответствии с установленной процедурой, окружной суд Кёльна вынес постановление о вызове в суд по так называемому делу о признании Карла-Эривана Хауба умершим.

В повестке суда, которая публикуется в газете Kölner Stadt-Anzeiger, миллиардеру предлагается до 12 мая сообщить о своем местонахождении. В противном случае он может быть объявлен мертвым. Любого, кто желает предоставить информацию о пропавшем человеке, также просят явиться в суд к этой дате.

По данным Spiegel, после исчезновения Хауба закипел семейный спор из-за перераспределения властных полномочий в компании. С подачей заявления о признании смерти миллиардера усилилось давление на Катрин Хауб и ее детей в пользу продажи своей доли в бизнесе. Ведь дети должны быть готовы платить налог на наследство в сотни миллионов евро. Брат пропавшего Кристиан Хауб полагает, что в текущем году по делу будут приняты процессуальные решения.