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17 марта 2021 г.

Постановление правительства Ростовской области от 15 марта 2021 года № 158 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области на 2021 год"

Дата подписания 15 марта 2021 г.
Опубликован 17 марта 2021 г.

В соответствии с Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС "О прожиточном минимуме в Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ростовской области на 2021 год в расчете на душу населения - 11 053 рубля, для трудоспособного населения - 11 753 рубля, пенсионеров - 9 445 рублей, детей - 11 642 рубля.

2. В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", применяется величина прожиточного минимума для пенсионеров, указанная в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



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