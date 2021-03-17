Постановление правительства Ростовской области от 15 марта 2021 года № 158 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области на 2021 год"

В соответствии с Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС "О прожиточном минимуме в Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Ростовской области на 2021 год в расчете на душу населения - 11 053 рубля, для трудоспособного населения - 11 753 рубля, пенсионеров - 9 445 рублей, детей - 11 642 рубля.
2. В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", применяется величина прожиточного минимума для пенсионеров, указанная в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией