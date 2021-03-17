Закон Самарской области от 12 марта 2021 года № 15-ГД "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Самарской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области"

Принят Самарской Губернской Думой 2 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Самарской области от 13 января 2014 года № 7-ГД "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области" (газета "Волжская коммуна", 2014, 14 января; 2015, 11 марта; официальный сайт Правительства Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2018, 29 декабря; 2019, И февраля; 2020, 17 февраля, 11 июня) следующие изменения:

1) в статье 2 слово "многоквартирных" заменить словами "жилых помещениях многоквартирных домов";

2) в части 1 статьи 3:

в пункте 1 слова ", в которых не находятся указанные устройства" исключить;

в пункте 2 слова ", в которых не находится лицо, их издающее" исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Самарской области В.В.Кудряшов







