Систему ПВО Крыма в перспективе могут усилить комплексами С-500 и С-350

Командующий Южным военным округом Александр Дворников не исключает, что систему противовоздушной обороны Крыма в перспективе усилят системами большой и средней дальности. "Поступление на вооружение нашей армии ВВС и ПВО новейших комплексов ПВО С-500 и С-350 может произойти в любой момент в рамках ее дооснащения", - сказал Дворников в интервью "Красной звезде".

Генерал напомнил, что сейчас полуостров от атак с воздуха прикрывают современные зенитные ракетные системы С-400. Они выпущены в 2016-2017 годах и в модернизации не нуждаются.Вообще, по словам командующего, на южных рубежах России, включая Крым, развернута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всем диапазоне высот и скоростей.

Так, дивизионы С-400 расположены практически по всему периметру полуострова - в Джанкое в 30 км от границы с Украиной, в Феодосии, Севастополе и Евпатории. Позиции "четырехсоток", в свою очередь, защищают ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". С появлением в этом регионе С-500 "Прометей" и С-350 "Витязь" местная система ПВО станет еще более эшелонированной и эффективной.

Известно, что "пятисотка" относится к новому поколению зенитных ракетных комплексов, в котором применен принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная миссия С-500 - борьба с боеголовками баллистических ракет средней дальности. По некоторым данным, такой перехват будет возможен на дальности до 3 тыс. 500 км.

Эксперты утверждают, что новейший комплекс ПВО сможет сбивать не только самолеты, практически все виды беспилотников, а еще гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью в пять раз превышающую скорость звука. И даже уничтожать цели в ближнем космосе. Очень важно, что данное оружие интегририруется в единую сеть с другими зенитными ракетными системами ПВО. В частности, с С-400.

Мобильный многоканальный комплекс средней дальности С-350 "Витязь" предназначен для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современными и перспективными средствами воздушного нападения. Эта система способна уничтожать в небе цели на дальностях свыше 120 километров и на высотах более 30 км. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает 5 минут.

В СМИ была информация, что первый зенитный ракетный полк планируют перевооружить на С-350 уже в нынешнем году. Ранее эту систему поставили в учебный центр ПВО в Ленинградской области - именно там будут готовить специалистов для работы на данном комплексе.

Что касается безопасности Крыма в целом, то в Минобороны РФ не раз заявляли, что там создана группировка войск и сил, которая способна обеспечить защиту полуострова от всех угроз. Его оборону, в частности, обеспечивают современные корабли и подлодки Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму сформировали армейский корпус, в составе которого есть соединения береговой обороны, артиллерийские и разведывательные части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, химзащиты, связи и другие. На полуострове также базируются передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".