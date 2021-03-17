Умер легендарный японский аниматор Ясуо Оцука

Легендарный японский аниматор Ясуо Оцука скончался утром 15 марта на девяностом году жизни. Некролог мастера публикует Movie Walker.

Сегодня в возрасте 89 лет умер Ясуо Оцука — легенда японской анимации. Учитель и наставник Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты, Оцука работал вместе с ними над многими из их ранних проектов.

#Ghibli #СтудияГибли #StudioGhibli #ジブリ #YasuoOtsuka #ЯсуоОцука #大塚康生 pic.twitter.com/fkY7YThyWj — StudioGhibliFanRu (@ghibli_ru) March 15, 2021

Ясуо Оцука родился в 1931 году в префектуре Симанэ на Хонсю. Когда ему было десять, Оцука впервые увидел паровоз и моментально "заболел" железнодорожным транспортом, регулярно делая соответствующие зарисовки. А когда в 1945-м семья Ясуо переехала в Ямагути, где находилась военная база, коллекцию работ будущего аниматора стали пополнять рисунки разного рода милитаристской техники. На глазах вырастая как художник, в немалой степени - благодаря изучению кадров из мультфильмов, которые он вырезал из СМИ и клеил в альбомы, юноша начал мечтать о карьере политического карикатуриста.

В 1956-м, претерпев ряд удивительных карьерных зигзагов, Оцуко увидел в газете объявление о наборе аниматоров для Toei, откликнулся, прошел тесты и был принят.

Первая лента, на которой он себя проявил, после пары лет работы на подхвате, - полнометражное фэнтези "Юный Сарутоби Сасукэ", второй фильм Toei, выпущенный в декабре 1959-го.

Следом - десятки работ, среди которых наиболее известные - "Принц Севера", "Кот в сапогах", линейка "Люпен III" Миядзаки, "Панда большая и маленькая", "Конан - мальчик из будущего", "Великий детектив Холмс".

Кроме того, Ясуо снялся как актер в фантастической комедии Мамуро Осии 1987 года "Красные очки".