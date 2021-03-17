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Умер легендарный японский аниматор Ясуо Оцука

Новости
    17.03.2021, 10:20
Текст:   Олег Усков

Легендарный японский аниматор Ясуо Оцука скончался утром 15 марта на девяностом году жизни. Некролог мастера публикует Movie Walker.

Ясуо Оцука родился в 1931 году в префектуре Симанэ на Хонсю. Когда ему было десять, Оцука впервые увидел паровоз и моментально "заболел" железнодорожным транспортом, регулярно делая соответствующие зарисовки. А когда в 1945-м семья Ясуо переехала в Ямагути, где находилась военная база, коллекцию работ будущего аниматора стали пополнять рисунки разного рода милитаристской техники. На глазах вырастая как художник, в немалой степени - благодаря изучению кадров из мультфильмов, которые он вырезал из СМИ и клеил в альбомы, юноша начал мечтать о карьере политического карикатуриста.

В 1956-м, претерпев ряд удивительных карьерных зигзагов, Оцуко увидел в газете объявление о наборе аниматоров для Toei, откликнулся, прошел тесты и был принят.

Первая лента, на которой он себя проявил, после пары лет работы на подхвате, - полнометражное фэнтези "Юный Сарутоби Сасукэ", второй фильм Toei, выпущенный в декабре 1959-го.

Следом - десятки работ, среди которых наиболее известные - "Принц Севера", "Кот в сапогах", линейка "Люпен III" Миядзаки, "Панда большая и маленькая", "Конан - мальчик из будущего", "Великий детектив Холмс".

Кроме того, Ясуо снялся как актер в фантастической комедии Мамуро Осии 1987 года "Красные очки".

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