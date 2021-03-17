Устаревшую версию Т-72 решили "омолодить" тепловизором на Украине

О том, что перед нами настоящий танк-ветеран, говорит видимое перед люком командира ответвление старого оптического прицела-дальномера ТПД-2-49, "окно" которого заварили.

Производство данной модификации было прекращено в 1979 году, когда в серию на "Уралвагонзаводе" пошли более совершенные Т-72А с лазерными ТПД-К1.

По некоторым данным, такие "семьдесят вторые" были на вооружении ряда частей бывшего Прикарпатского военного округа и после расформирования его более четверти века ржавели на площадках выведенной из эксплуатации техники.

В настоящее время из-за нехватки современной материальной части командование ВСУ вынуждено "реанимировать" даже такие устаревшие образцы.

Как утверждают в концерне "Укроборонпром", модернизированные танки, в числе которых также видны Т-64БВ, получили современные средства связи, приборы дневного и ночного видения, камеры заднего вида, системы постановки дымовых гранат, а также динамическую защиту от кумулятивных снарядов.

Поскольку тепловизору теперь не нужна подсветка инфракрасного прожектора, его демонтировали, а образовавшуюся "проплешину" прикрыли блоками "реактивной брони", аналогичное решение можно увидеть на Т-72 SIM-1 грузинской армии.

Конечно, такие доработки несколько повысили боевые возможности, однако не удалось кардинально решить проблему защищенности, такие танки по-прежнему очень уязвимы для современных средств поражения.