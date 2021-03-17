В Госдуме оценили новые санкции США против России

Очередные санкции против России были ожидаемы. Об этом заявил Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает РТ.

"Команда нового президента США Джо Байдена будет занимать более агрессивную позицию к наше стране, чем прежняя администрация. Так что новых санкций не избежать", - отметил он.

По его словам, действия США объяснимы, так как Россия "представляет стратегическую угрозу существованию США".

"В этих условиях, когда какая-то страна провозглашается врагом, конечно, принимаются какие-то меры...", - добавил Дмитрий Новиков.

Ранее министерство торговли США объявило о введении новых антироссийских санкций, которые вступят в силу 18 марта. Ограничения коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. Также это затронет ряд исключений по авиации и космосу.