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17.03.2021 18:29
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили новые санкции США против России

Очередные санкции против России были ожидаемы. Об этом заявил Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает РТ.

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"Команда нового президента США Джо Байдена будет занимать более агрессивную позицию к наше стране, чем прежняя администрация. Так что новых санкций не избежать", - отметил он.

По его словам, действия США объяснимы, так как Россия "представляет стратегическую угрозу существованию США".

"В этих условиях, когда какая-то страна провозглашается врагом, конечно, принимаются какие-то меры...", - добавил Дмитрий Новиков.

Ранее министерство торговли США объявило о введении новых антироссийских санкций, которые вступят в силу 18 марта. Ограничения коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. Также это затронет ряд исключений по авиации и космосу.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Санкции и антисанкции

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