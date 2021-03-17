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17.03.2021 13:43
Рубрика: Власть

В СФ предложили включить соревнования по стрельбе в программу дней субъектов

Текст: Галина Мисливская

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев считает, что спортивную часть дней субъектов РФ в верхней палате надо дополнить соревнованиями по стрельбе. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании Совфеда в среду.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Сенатор отметил, что команды СФ и регионов регулярно проводят матчи по футболу и волейболу.

"Почему у нас нет команды по пулевой стрельбе? Часть сенаторов - охотники, другие пришли сюда из силовых структур и знают, что это такое. И женщины не должны отставать, потому что это популяризация военно-прикладных видов спорта", - считает Бондарев.

Он попросил спикера Валентину Матвиенко дать указание председателям комитетов подготовить по десять кандидатов для отборочных соревнований, в том числе - помощников и сотрудников аппарата.

Председатель поручила проработать вопрос вице-спикера СФ Юрия Воробьева и "неформального министра спорта в Совете Федерации" Андрея Кутепова, главу комитета по экономической политике. Она также в шутку предложила подумать над проведением соревнований по шашкам и шахматам для сенаторов "за шестьдесят".

Отметим, что мужская футбольная команда была сформирована в Совфеде еще в 2012 году. С тех пор она провела 150 матчей, 135 из которых выиграла. Редкий случай, когда федеральные парламентарии не смогли добиться успеха, произошел в ходе дней Дагестана две недели назад: сыграли вничью - 3:3.

Кроме того, в палате есть женская волейбольная команда, которая, по оценке Андрея Кутепова, "все эти годы также достойно представляла верхнюю палату". Чуть ли не первая неудача постигла представительниц Совфеда также в игре против соперниц из Дагестана, которые вырвали победу со счетом 3:2.

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