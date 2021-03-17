ВЦИОМ: Сергей Королев назван самым известным ученым России

Основоположник советской российской космонавтики Сергей Королев, по итогам опроса ВЦИОМ, назван самым известным ученым страны. Таков итог социологического исследования центра и АНО "Национальные приоритеты", приуроченного к Году науки в России.

По итогам опроса, Сергей Королев набрал 15 процентов голосов и занял первое место. Далее следуют Андрей Сахаров - 10 процентов голосов, Игорь Курчатов - 9 процентов, Дмитрий Менделеев - 8 процентов, Сергей Капица - 6 процентов и Константин Циолковский - 5 процентов.

Самыми значимыми в науке за последние годы, как считают участники опроса, стали достижения в области медицины, экологии, электроники и программного обеспечения, а также наукоемких технологий. 58 процентов опрошенных отметили, что высоко ценят достижения в развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта, 51 процент - медицины и высокотехнологичного здравоохранения, 51 процент - освоения новых территорий (космоса, океана, Антарктики и Антарктиды), 60 процентов - развитие интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем.

При этом участники исследования особо подчеркнули свое убеждение - ученые в России должны занимать достойное место, заниматься только наукой и при этом быть финансово обеспеченными. Социологами выявлено три образа ученого - авторитетный академик, звезда науки - и "чудаковатый энтузиаст". Среди положительных черт ученого респонденты отметили его преданность делу, среди отрицательных - социально изолированный образ жизни и неоцененность заслуг в обществе.