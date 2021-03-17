ВЦИОМ: Сергей Королев назван самым известным ученым России

Новости

Путин поручил рассматривать в приоритетном порядке обращения семей с детьми 15:19
На платформе "Смотрим" появились фильмы, доступ к которым ограничил YouTube 15:17
В Тульской области семья погибла от отравления газом 15:16
Москвичи обсудят благоустройство Крутицкой набережной 15:15
Дело о резонансном убийстве кемеровской студентки вернули прокурору 15:10
Силуанов рассказал о новых правилах инвестирования из ФНБ 15:07
Путин поручил решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ 15:01
В Челябинске завели дело о хищении 16,5 млн рублей при ремонте театра 14:59
Путин поручил Генпрокуратуре продолжать следить за рынком труда 14:57
Курс доллара поднялся до 74 рублей на фоне заявлений Байдена 14:57
Матвиенко поддержала предложение о запрете неперерабатываемого пластика 14:42
Украина планирует продать 25 тюрем с аукциона 14:15
В каких регионах дачи выросли в цене 14:07
Хардкорный Ургант: на Первом канале остроумно спародировали Найшуллера 14:01
Фрегат НАТО зашел в Черное море 13:56
В Петербурге задержали мужчину за истязание жены и троих детей 13:47
Санавиация доставила в больницу пострадавших в ДТП в Подмосковье 13:45
Премьер Беларуси заявил о поддержке всех форм обучения талантливой молодежи 13:45
В СФ предложили включить соревнования по стрельбе в программу дней субъектов 13:43
В пандемию погибли двадцать шесть сотрудников Эрмитажа 13:42
Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России 13:32
Решение о снижении платы за обучение в вузах примут в апреле 13:29
Ольга Любимова: "Евровидение" не имеет отношения к культуре 13:26
Глава Калмыкии возглавил Федерацию кикбоксинга России 13:25
Сгоревший памятник в Татарстане по документам был огнеупорным 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 15:06
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Сергей Королев назван самым известным ученым России

Текст: Владимир Емельяненко
Основоположник советской российской космонавтики Сергей Королев, по итогам опроса ВЦИОМ, назван самым известным ученым страны. Таков итог социологического исследования центра и АНО "Национальные приоритеты", приуроченного к Году науки в России.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По итогам опроса, Сергей Королев набрал 15 процентов голосов и занял первое место. Далее следуют Андрей Сахаров - 10 процентов голосов, Игорь Курчатов - 9 процентов, Дмитрий Менделеев - 8 процентов, Сергей Капица - 6 процентов и Константин Циолковский - 5 процентов.

Фото: istock
Новые премии в области науки и техники освободили от налога

Самыми значимыми в науке за последние годы, как считают участники опроса, стали достижения в области медицины, экологии, электроники и программного обеспечения, а также наукоемких технологий. 58 процентов опрошенных отметили, что высоко ценят достижения в развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта, 51 процент - медицины и высокотехнологичного здравоохранения, 51 процент - освоения новых территорий (космоса, океана, Антарктики и Антарктиды), 60 процентов - развитие интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем.

При этом участники исследования особо подчеркнули свое убеждение - ученые в России должны занимать достойное место, заниматься только наукой и при этом быть финансово обеспеченными. Социологами выявлено три образа ученого - авторитетный академик, звезда науки - и "чудаковатый энтузиаст". Среди положительных черт ученого респонденты отметили его преданность делу, среди отрицательных - социально изолированный образ жизни и неоцененность заслуг в обществе.

Общество Соцсфера Социология Общество Наука Наука и образование ВЦИОМ

Главное сегодня

Песков назвал малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России
МИД РФ выразил протест в связи с инцидентом в Киеве
Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет
"Северный поток-2" в датских водах продолжат строить в конце марта
Косачев избран вице-спикером Совфеда
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году