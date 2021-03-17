Вильфанд предупредил о понижении температуры в центре Европейской части РФ

В пятницу температура воздуха в центре Европейской части России начнет понижаться, а в выходные уже будет на два градуса ниже нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что воздух будет поступать с севера.

"Температурный фон будет около нормы, а дальше еще понижение", - рассказал метеоролог РИА Новости. В субботу будет -5…-10 градусов, прогнозируется, что и дневные температуры также будут отрицательными. В воскресенье ожидается понижение ночных температур до двузначных отметок. В Москве -8…-10, по области до -14. "Это будет на пару градусов ниже нормы", - сообщил Вильфанд. Он пояснил, что похожий температурный фон будет характерен для центра Европейской части России.

На юге страны также не стоит ожидать высоких температур. В феврале здесь температуры приближались к 20-градусной отметке, а сейчас там 9-10 градусов, заключил Вильфанд.

Ранее синоптики назвали сроки начала весны в Москве. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, настоящая весна в столице может начаться уже в 20-х числах марта. Обычно метеорологическая весна приходит 27 марта. "Правда, в этом году мы перешли на новые климатические параметры, - уточнил Тишковец. - Теперь начало метеорологической весны приходится на неделю раньше".