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17.03.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Внешность "космовэна" Hyundai Staria рассекретили до премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

Марка Hyundai несколько дней назад анонсировала новую модель - минивэн Staria, опубликовав несколько тизеров новинки.

Фото: Скриншот с www.youtube.com
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Интригу традиционно разрушили до премьеры: Staria без всякого камуфляжа сфотографировали во время рекламной фотосессии.

Можно предположить, что на фото, опубликованных The KCB, запечатлены две модификации: Staria и топовая Staria Premium. Об этом можно судить по колёсным дискам: у автомобиля с кузовом белого цвета они штампованные.

Однако, этот же автомобиль имеет "глухую" тонировку всех боковых стёкол. Автомобиль чёрного цвета однозначно является Staria Premium, так как дизайн дисков соответствует тому, который был показан на тизерах модели.

Ожидается, что минивэн создан на платформе Kia Carnival и станет преемником Hyundai H-1/Starex.

#Hyundai