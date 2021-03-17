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Рубрика: Власть

Водителей предложили штрафовать за высадку детей-безбилетников

Текст: Айсель Герейханова

В "Единой России" предложили штрафовать водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта. Как рассказал первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, сейчас такая ответственность предусмотрена только в том случае, если ребенок вследствие высадки получил травму или заболел.

Фото: РИА Новости
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Исаев напомнил, что в пакете с законопроектом, запрещающим высаживать из транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых, правительство предложило принять поправки в Уголовный кодекс, если подобные действия водителя или кондуктора привели к серьезным последствиям. "С нашей точки зрения - это серьезное упущение. Если высадка несовершеннолетнего произошла, а тяжелых последствий не наступило, то ответственность тоже должна быть", - заявил он.

Депутат пообещал, что изменения будут приняты в самое ближайшее время. Чтобы ускорить этот процесс, поправки будут предложены к уже принятому законопроекту об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях.

Напомним, что в феврале Владимир Путин подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет без сопровождения взрослых, которые не оплатили проезд.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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