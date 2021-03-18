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18.03.2021 00:58
Рубрика: Спорт

"Челси" выбил "Атлетико" из Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Лондонский "Челси" во второй раз обыграл "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче "синие" победили со счетом 1:0, в ответном - 2:0.
Фото: AFP/Ben STANSALL Фото: AFP/Ben STANSALL
Фото: AFP/Ben STANSALL

Англичане выглядели сильнее "матрасников". В первом поединке так и вовсе мадридцы не нанесли ни одного удара в створ ворот. В то же время "синие" создали несколько опасных моментов и забили благодаря эффектному голу Оливье Жиру ударом через себя.

Фото: ЕРА
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Одержав выездную победу, "Челси" стал явным фаворитом этой пары. И он подтвердил свой статус в ответной встрече, по сути, не дав сопернику почти никаких шансов. На 34-й минуте с передачи Тимо Вернера забил Хаким Зиеш, а уже на 94-й минуте отличился Эмерсон, ассистировал которому Кристиан Пулишич.

Отметим, что "Челси" не проигрывает при новом главном тренере Томасе Тухеле на протяжении 13 встреч во всех соревнованиях. Таким образом, немецкий специалист стал рекордсменом лондонского клуба по продолжительности беспроигрышной серии.

В параллельной встрече "Бавария" во второй раз победила "Лацио". В первом матче мюнхенцы разгромили на выезде римлян 4:1, а дома довольствовались более скромным счетом - 2:1. У хозяево отличились Роберт Левандовски с Эрик Шупо-Мотингом, у гостей - Марко Пароло.

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