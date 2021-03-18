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18 марта 2021 г.

Указ главы Чувашской Республики от 18 марта 2021 года № 34 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в пункт 1 Указа Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171 "Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 г. № 183, от 23 июля 2020 г. № 198, от 5 августа 2020 г. № 205, от 3 сентября 2020 г. № 221, от 30 сентября 2020 г. № 262, от 28 октября 2020 г. № 282, от 24 ноября 2020 г. № 297, от 18 декабря 2020 г. № 316, от 22 января 2021 г. № 5, от 19 февраля 2021 г. № 23) следующие изменения:

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

"с 8 марта по 21 марта 2021 года;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"с 22 марта по 31 марта 2021 года.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



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